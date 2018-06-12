Лавров пообщался с Климкиным тет-а-тет на полях "нормандской четверки"

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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях встречи "нормандской четверки" в Берлине обсудил с главой МИД Украины Павлом Климкиным тет-а-тет вопросы обмена удерживаемыми лицами и миссию ООН в Донбассе. Об этом министр сообщил журналистам по итогам встречи.

"В ходе приема перед ужином мы с ним обсудили вопросы, которые затрагивались в ходе телефонного разговора президентов [РФ и Украины Владимира] Путина и [Петра] Порошенко. Обсудили в том числе вопросы обмена удерживаемыми лицами и необходимость подкрепить авторитетом ООН миссию ОБСЕ в Донбассе", - сказал он.

Встреча глав МИД "нормандской" четверки состоялась в понедельник в Берлине. Министры обсудили гуманитарную проблематику, в том числе освобождение удерживаемых лиц, а также вопросы безопасности и выполнение "формулы Штайнмайера".