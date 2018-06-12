Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Дипломатическая игра или конструктивный диалог: чего ожидать от личной встречи Т...
47 ронинов нашего хутора
Как фильм «Черновик» очерняет нашу историю и страну
Тихий блог
Главная / Политика

Лавров пообщался с Климкиным тет-а-тет на полях "нормандской четверки"

12 июня 2018, 08:09  •  195 • Политика

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях встречи "нормандской четверки" в Берлине обсудил с главой МИД Украины Павлом Климкиным тет-а-тет вопросы обмена удерживаемыми лицами и миссию ООН в Донбассе. Об этом министр сообщил журналистам по итогам встречи.

"В ходе приема перед ужином мы с ним обсудили вопросы, которые затрагивались в ходе телефонного разговора президентов [РФ и Украины Владимира] Путина и [Петра] Порошенко. Обсудили в том числе вопросы обмена удерживаемыми лицами и необходимость подкрепить авторитетом ООН миссию ОБСЕ в Донбассе", - сказал он.

Встреча глав МИД "нормандской" четверки состоялась в понедельник в Берлине. Министры обсудили гуманитарную проблематику, в том числе освобождение удерживаемых лиц, а также вопросы безопасности и выполнение "формулы Штайнмайера".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

195
Источник
Похожие новости
10 июня 2018, 07:24
Путин заявил, что Россия продолжит выполнять свои обязательства в рамках СВПД по Ирану
10 июня 2018, 07:24
Путин: правительство Сирии выполняет свои обязательства в рамках урегулирования
11 июня 2018, 19:09
Войска Сирии и ВКС РФ предотвратили прорыв боевиков в направлении Пальмиры

10 июня 2018, 13:54
Путин оценил итоги визита в Китай
11 июня 2018, 12:39
Лавров: главы МИД ОДКБ обеспокоены ситуацией на севере Афганистана
12 июня 2018, 01:39
Лавров назвал встречу "нормандской четверки" полезной
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
10 июня 2018, 06:09
Зажрались вы тут, в России!
06 июня 2018, 04:24
Новак прокомментировал действия Украины по взысканию $2,6 млрд с «Газпрома»
09 июня 2018, 18:56
ФЛАУ. Незаметно убежать с миллионом
07 июня 2018, 01:39
Прямая линия с Владимиром Путиным 7 июня 2018 года: онлайн-трансляция выступления президента
05 июня 2018, 22:09
«Оставляем за собой право открыть огонь»
06 июня 2018, 10:39
«СБУ захвачена агентами Кремля»
06 июня 2018, 00:08
Неожиданный человек от Блoка Петра Пopoшенко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.