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Лавров пообещал "биться" за Вышинского до победного конца. Словакия готова давить на Киев в ОБСЕ "авторитетом"

19 февраля 2019, 15:09  •  119 • Политика
Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал "биться" за арестованного по сфабрикованному делу на Украине Кирилла Вышинского до победного конца. Тем временем глава МИД председательствующей в ОБСЕ Словакии Мирослав Лайчак выразил готовность давить на Киев "авторитетом" со стороны его государства.
На совместной пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главой МИД председательствующей в ОБСЕ Словакии Мирославом Лайчаком зашла речь и об арестованном по сфабрикованному против него деле о госизмене главреде РИА Новости Украина Кирилле Вышинском.
Лавров напомнил, что журналист сидит, по сути, за свою профессиональную деятельность, подчеркнув, что это - "вопиющий случай", но тут же напомнил, что от Киева сегодня можно ожидать чего угодно.
"Когда человека за его профессиональную, не запрещенную деятельность журналиста обвиняют в государственной измене, то это чересчур, - заявил российский министр. - Правда, от современного украинского руководства можно ждать чего угодно".
Лавров при этом пообещал "биться" за Вышинского до победного конца.
Тем временем, его словацкий коллега Лайчак отметил, что и его страна готова для решения вопроса Вышинского давить на Киев в ОБСЕ "авторитетом".
"У нас есть диалог с Украиной", - напомнил Лайчак в свою очередь, пообещав, что готов поднять вопрос журналиста на уровне ОБСЕ.

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