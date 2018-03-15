Лавров пообещал, что Россия добьет террористов в Восточной Гуте

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Уже сейчас правительственная армия Сирии ведет в Восточной Гуте активную операцию против террористов при поддержке России, подчеркнул глава МИД.

На форуме "Россия - страна возможностей" министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что наша страна продолжит борьбу с силами международного терроризма в Сирии. Прежде всего, Россия намерена помочь руководству арабской республики подавить анклав террористов в оазисе Восточная Гута.

Уже сейчас, подчеркнул глава МИД, при активной поддержке России сирийские войска действуют в данном направлении. При этом, добавил он, Минобороны России не забывает и о так называемых гуманитарных исключениях.

Всякий мирный житель, если он того хочет, может покинуть Восточную Гуту. Для этого ему достаточно лишь воспользоваться специальными гуманитарными коридорами, периодически создаваемыми для эвакуации гражданского населения. На той стороне он получит всю необходимую ему медицинскую помощь.

"Говоря о Сирии, хочу сказать, что мы будем продолжать бороться с террористами, мы добьем их, поможем добить их в Восточной Гуте, где сейчас сирийская армия проводит соответствующие операции при нашей поддержке", — цитирует слова министра Лаврова РИА Новости.