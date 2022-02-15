Лавров покивал и посмеялся в ответ на вопрос польского журналиста: "Непонятливый какой"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил кивком на вопрос польского журналиста. Инцидент произошёл на пресс-конференции.

Лавров провёл переговоры с польским коллегой Збигневым Рау. По итогам встречи была дана пресс-конференция. В основном, журналисты спрашивали о "вторжении" России на Украину.

Глава МИД России неоднократно сказал, что Россия никуда "вторгаться" не собирается. Более того, Лавров несколько раз назвал сообщения на эту тему спекуляциями.

И всё-таки ответов Лаврова оказалось недостаточно для поляков. Один из журналистов после многократных ответов министра на эту всё же спросил: "То есть вторжения не будет?". Лавров, очевидно, понял, что словами объяснить уже не получится, поэтому несколько раз молча кивнул, чем вызвал смех других репортёров.