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Лавров покивал и посмеялся в ответ на вопрос польского журналиста: "Непонятливый какой"
15 февраля 2022, 16:20 • 189 • Политика
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил кивком на вопрос польского журналиста. Инцидент произошёл на пресс-конференции.
Лавров провёл переговоры с польским коллегой Збигневым Рау. По итогам встречи была дана пресс-конференция. В основном, журналисты спрашивали о "вторжении" России на Украину.
Глава МИД России неоднократно сказал, что Россия никуда "вторгаться" не собирается. Более того, Лавров несколько раз назвал сообщения на эту тему спекуляциями.
И всё-таки ответов Лаврова оказалось недостаточно для поляков. Один из журналистов после многократных ответов министра на эту всё же спросил: "То есть вторжения не будет?". Лавров, очевидно, понял, что словами объяснить уже не получится, поэтому несколько раз молча кивнул, чем вызвал смех других репортёров.
- добавил Лавров, обращаясь к польскому коллеге и рассмеялся.
Ранее Лавров сказал, что Запад занимается "торговлей воздухом". Он уточнил: "Байден цыкнул - испугались".
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