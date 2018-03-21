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Лавров подтвердил, что встреча Путина с Абэ состоится в мае в РФ
21 марта 2018, 04:24 • 69 • Политика
ТОКИО, 21 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со своим японским коллегой Таро Коно заявил, что встреча российского лидера Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ состоится в мае этого года в России.
"Безусловно, главным событием года станет встреча наших лидеров в мае в России", - сказал министр.
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