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Лавров подтвердил, что встреча Путина с Абэ состоится в мае в РФ

21 марта 2018, 04:24  •  69 • Политика

ТОКИО, 21 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со своим японским коллегой Таро Коно заявил, что встреча российского лидера Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ состоится в мае этого года в России.

"Безусловно, главным событием года станет встреча наших лидеров в мае в России", - сказал министр.

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