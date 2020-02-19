Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Дело «Сети»: страйкбольные тренировки или отработка сценариев революции
Эксклюзив: смотрите фрагмент фильма "Калашников" Константина Буслова
Танец, чтобы спастись от коронавируса: Уникальные занятия ежедневно проводятся в...
Закрываем рты поярковым в эфире
Главная / Политика

Лавров подтвердил, что Россия на переговорах с Турцией не достигла результатов по Идлибу

19 февраля 2020, 16:24  •  60 • Политика

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Россия на двусторонних консультациях в Москве 17-18 февраля не предъявляла новых требований Турции по урегулированию в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.

"Что касается результатов российско-турецких переговоров, которые состоялись в Москве вчера и позавчера, то на них не было достигнуто окончательного результата в отношении того, как выполнять договоренности президента [РФ Владимира] Путина и [президента Турции Тайипа] Эрдогана по Идлибу. Никаких новых требований мы не выдвигали. Считаем, что нужно выполнить все то, о чем условились наши лидеры", - сказал Лавров.

Министр отметил, что Россия готова работать с Турцией по ситуации в Идлибе на любом уровне, в том числе на высшем, однако конкретных указаний о подготовке встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Тайипа Эрдогана пока нет. 

"Мы, разумеется, продолжим с нашими турецкими коллегами рассматривать сложившуюся ситуацию [в Идлибе], рассматривать пути выполнения того, о чем договаривались с точки зрения достижения результатов", - сказал глава МИД РФ, отвечая на соответствующий вопрос.

"Готовы работать на любом уровне, в том числе и на высшем уровне. Но пока конкретных указаний на то, что готовится встреча президентов я не видел", - добавил Лавров.

В Анкаре 8 и 10 февраля прошли два раунда консультаций между официальными лицами РФ и Турции. В первую очередь обсуждалась ситуация в идлибской зоне деэскалации. Затем состоялись консультации в российской столице. Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что "если на встрече в Москве не будет результатов, то в ближайшие дни могут пройти переговоры на уровне президентов".

Поддержка Сирии

Глава российского МИД добавил, что Москва поддерживает действия армии Сирии, которая отвечает на неприемлемые провокации в Идлибе. 

По его словам, сегодня продолжаются обстрелы позиций сирийской армии, гражданских объектов, а также попытки атаковать российскую авиабазу Хмеймим.

"Естественно, что сирийские вооруженные силы, подтверждая свою приверженность изначальным договоренностям по Идлибу, включая договоренность о соблюдении режима прекращения огня, на такого рода неприемлемые провокации отвечают, - подчеркнул Лавров. - Мы их в этом поддерживаем. Поскольку террористы и сотрудничающие с ними боевики сами не хотят отодвигаться от внешнего периметра зоны деэскалации и продолжают свои провокационные действия, естественно, их отодвигают с тем, чтобы они были максимально удалены от тех объектов, по которым они хотят наносить удары".

"Эти действия сирийских вооруженных сил являются ответом на грубейшее нарушение договоренностей по Идлибу, - указал министр. - Вопреки некоторым оценкам подчеркну, что сирийские войска отодвигают боевиков и террористов не на чужой территории, а на своей собственной, тем самым восстанавливая контроль законного правительства САР над своими землями".

Лавров обратил внимание на то, что в процессе оттеснения бандитов сирийские силы уже вышли на трассы М4 и М5, обеспечение движения по которым было неотъемлемой частью договоренностей президентов РФ и Турции по Идлибу. "Но до недавнего времени это условие не выполнялось", - отметил он.

Глава МИД РФ признал, что освещение событий в Идлибе говорит о том, что "никто не помнит, о чем договаривались в сентябре 2018 года и в октябре 2019 года". "Судя по истеричным комментариям некоторых западных представителей, можно составить такое впечатление, что по Идлибу Россия и Турция в свое время договорились просто заморозить там ситуацию, не трогать террористов и разрешить им делать все, что они хотят, - указал Лавров. - Это не так. Никто никогда не обещал террористам, что их не тронут в идлибской зоне деэскалации".

Возвращение беженцев

Лавров также заявил, что Россия поддерживает намерение Иордании реализовать ряд проектов по восстановлению гражданской инфраструктуры на юге Сирии и оказанию иного содействия возвращению сирийских беженцев.

Глава российского дипведомства отметил, что на переговорах стороны уделили большое внимание проблеме возвращения сирийских беженцев, которых немало в Иордании. "Мы сегодня обсуждали иорданские инициативы по реализации на юге Сирии конкретных проектов по восстановлению гражданской инфраструктуры и созданию других условий для возвращения беженцев из Иордании, - сказал он. - Мы эти проекты поддерживаем".

"Во многом благодаря решениям, которые вырабатываются в рамках созданного несколько лет назад в иорданской столице российско-иорданского оперативного штаба по возвращению сирийских беженцев, удается достигать пока еще не очень крупных, но тем не менее реальных успехов, - добавил Лавров. - К работе российско-иорданского центра в Аммане периодически подключаются представители ООН и США, и мы активно призываем всех зарубежных партнеров наладить плотную координацию и снять политические и любые иные искусственные препятствия в вопросах оказания гуманитарной помощи для сирийского гражданского населения, в том числе в интересах возвращения беженцев".

Присутствие США

Лавров заявил, что США используют существование лагеря беженцев Эр-Рукбан вблизи границы Иордании и Сирии как предлог для сохранения своего незаконного военного присутствия в республике.

"У нас ощущение, которое уже не один год существует, что Эр-Рукбан сохраняется в том виде, в котором он сохраняется, чтобы США имели предлог для незаконного присутствия на восточном берегу Евфрата, в этой части Сирии в частности", - отметил Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что "устойчивое урегулирование сирийского кризиса, конечно же, предполагает вывод всех незаконно находящихся в этой стране вооруженных контингентов, как того требует резолюция Совета Безопасности ООН, в которой подчеркивается необходимость полностью уважать суверенитет и территориальную целостность САР".

Благодаря усилиям Москвы и Дамаска ситуацию в лагере, находящемся на территории оккупированной США зоны Эт-Танф, в прошлом году удалось сдвинуть с мертвой точки и вывести оттуда более 19 тыс. беженцев. Однако региональные структуры ООН под разными предлогами задерживают реализацию плана по эвакуации оставшихся жителей Эр-Рукбана.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



60
Источник
Похожие новости
18 февраля 2020, 19:39
Лавров и Шойгу добрались до Рима. Русские готовы договариваться, а НАТО - отмалчивается
19 февраля 2020, 15:09
"С-400 не нужен даже даром", а США просто хотят воспользоваться - Sohu о странностях в отношениях Минска и Москвы
19 февраля 2020, 03:24
Небензя предостерег от попыток саботажа минских соглашений со стороны украинских политиков
18 февраля 2020, 17:39
В Конституции предложили прописать цели формирования администрации президента
18 февраля 2020, 20:54
МИД России прокомментировал новые санкции США
19 февраля 2020, 09:54
Ольга Баталина займет пост заместителя министра труда и соцзащиты
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 февраля 2020, 11:09
Россия ответит за Сирию: Убийство турецких солдат было посланием Кремлю
15 февраля 2020, 03:24
Зеленский хочет затмить речь Путина в Мюнхене - источники
16 февраля 2020, 05:24
Двуличие Лукашенко ударило по белорусскому рублю (Руслан Осташко)
18 февраля 2020, 00:09
"Учитесь проигрывать, астматики!" Норвежцы возмутились победой Логинова на ЧМ и стали объектом шуток
15 февраля 2020, 22:54
"Россия захочет сама Крым отдать. У меня предчувствие": Зеленский сделал заявления в Мюнхене. Соловьёв парировал вопросом
14 февраля 2020, 07:54
Киев отказался от эвакуации из Китая, украинцы молят о помощи: "Услышьте нас, пожалуйста!"
14 февраля 2020, 07:54
"Прощайтесь с жизнью": Русских в Турции начали травить - угрозы поступили даже послу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.