Лавров подтвердил, что Россия на переговорах с Турцией не достигла результатов по Идлибу

"Что касается результатов российско-турецких переговоров, которые состоялись в Москве вчера и позавчера, то на них не было достигнуто окончательного результата в отношении того, как выполнять договоренности президента [РФ Владимира] Путина и [президента Турции Тайипа] Эрдогана по Идлибу. Никаких новых требований мы не выдвигали. Считаем, что нужно выполнить все то, о чем условились наши лидеры", - сказал Лавров.

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Россия на двусторонних консультациях в Москве 17-18 февраля не предъявляла новых требований Турции по урегулированию в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.

Министр отметил, что Россия готова работать с Турцией по ситуации в Идлибе на любом уровне, в том числе на высшем, однако конкретных указаний о подготовке встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Тайипа Эрдогана пока нет.

"Мы, разумеется, продолжим с нашими турецкими коллегами рассматривать сложившуюся ситуацию [в Идлибе], рассматривать пути выполнения того, о чем договаривались с точки зрения достижения результатов", - сказал глава МИД РФ, отвечая на соответствующий вопрос.

"Готовы работать на любом уровне, в том числе и на высшем уровне. Но пока конкретных указаний на то, что готовится встреча президентов я не видел", - добавил Лавров.

В Анкаре 8 и 10 февраля прошли два раунда консультаций между официальными лицами РФ и Турции. В первую очередь обсуждалась ситуация в идлибской зоне деэскалации. Затем состоялись консультации в российской столице. Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что "если на встрече в Москве не будет результатов, то в ближайшие дни могут пройти переговоры на уровне президентов".

Поддержка Сирии

Глава российского МИД добавил, что Москва поддерживает действия армии Сирии, которая отвечает на неприемлемые провокации в Идлибе.

По его словам, сегодня продолжаются обстрелы позиций сирийской армии, гражданских объектов, а также попытки атаковать российскую авиабазу Хмеймим.

"Естественно, что сирийские вооруженные силы, подтверждая свою приверженность изначальным договоренностям по Идлибу, включая договоренность о соблюдении режима прекращения огня, на такого рода неприемлемые провокации отвечают, - подчеркнул Лавров. - Мы их в этом поддерживаем. Поскольку террористы и сотрудничающие с ними боевики сами не хотят отодвигаться от внешнего периметра зоны деэскалации и продолжают свои провокационные действия, естественно, их отодвигают с тем, чтобы они были максимально удалены от тех объектов, по которым они хотят наносить удары".

"Эти действия сирийских вооруженных сил являются ответом на грубейшее нарушение договоренностей по Идлибу, - указал министр. - Вопреки некоторым оценкам подчеркну, что сирийские войска отодвигают боевиков и террористов не на чужой территории, а на своей собственной, тем самым восстанавливая контроль законного правительства САР над своими землями".

Лавров обратил внимание на то, что в процессе оттеснения бандитов сирийские силы уже вышли на трассы М4 и М5, обеспечение движения по которым было неотъемлемой частью договоренностей президентов РФ и Турции по Идлибу. "Но до недавнего времени это условие не выполнялось", - отметил он.

Глава МИД РФ признал, что освещение событий в Идлибе говорит о том, что "никто не помнит, о чем договаривались в сентябре 2018 года и в октябре 2019 года". "Судя по истеричным комментариям некоторых западных представителей, можно составить такое впечатление, что по Идлибу Россия и Турция в свое время договорились просто заморозить там ситуацию, не трогать террористов и разрешить им делать все, что они хотят, - указал Лавров. - Это не так. Никто никогда не обещал террористам, что их не тронут в идлибской зоне деэскалации".