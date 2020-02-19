|
Лавров подтвердил, что Россия на переговорах с Турцией не достигла результатов по Идлибу
19 февраля 2020, 16:24 • 60 • Политика
МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Россия на двусторонних консультациях в Москве 17-18 февраля не предъявляла новых требований Турции по урегулированию в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.
"Что касается результатов российско-турецких переговоров, которые состоялись в Москве вчера и позавчера, то на них не было достигнуто окончательного результата в отношении того, как выполнять договоренности президента [РФ Владимира] Путина и [президента Турции Тайипа] Эрдогана по Идлибу. Никаких новых требований мы не выдвигали. Считаем, что нужно выполнить все то, о чем условились наши лидеры", - сказал Лавров.
Министр отметил, что Россия готова работать с Турцией по ситуации в Идлибе на любом уровне, в том числе на высшем, однако конкретных указаний о подготовке встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Тайипа Эрдогана пока нет.
"Мы, разумеется, продолжим с нашими турецкими коллегами рассматривать сложившуюся ситуацию [в Идлибе], рассматривать пути выполнения того, о чем договаривались с точки зрения достижения результатов", - сказал глава МИД РФ, отвечая на соответствующий вопрос.
"Готовы работать на любом уровне, в том числе и на высшем уровне. Но пока конкретных указаний на то, что готовится встреча президентов я не видел", - добавил Лавров.
В Анкаре 8 и 10 февраля прошли два раунда консультаций между официальными лицами РФ и Турции. В первую очередь обсуждалась ситуация в идлибской зоне деэскалации. Затем состоялись консультации в российской столице. Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что "если на встрече в Москве не будет результатов, то в ближайшие дни могут пройти переговоры на уровне президентов".
Поддержка Сирии
Глава российского МИД добавил, что Москва поддерживает действия армии Сирии, которая отвечает на неприемлемые провокации в Идлибе.
По его словам, сегодня продолжаются обстрелы позиций сирийской армии, гражданских объектов, а также попытки атаковать российскую авиабазу Хмеймим.
"Естественно, что сирийские вооруженные силы, подтверждая свою приверженность изначальным договоренностям по Идлибу, включая договоренность о соблюдении режима прекращения огня, на такого рода неприемлемые провокации отвечают, - подчеркнул Лавров. - Мы их в этом поддерживаем. Поскольку террористы и сотрудничающие с ними боевики сами не хотят отодвигаться от внешнего периметра зоны деэскалации и продолжают свои провокационные действия, естественно, их отодвигают с тем, чтобы они были максимально удалены от тех объектов, по которым они хотят наносить удары".
"Эти действия сирийских вооруженных сил являются ответом на грубейшее нарушение договоренностей по Идлибу, - указал министр. - Вопреки некоторым оценкам подчеркну, что сирийские войска отодвигают боевиков и террористов не на чужой территории, а на своей собственной, тем самым восстанавливая контроль законного правительства САР над своими землями".
Лавров обратил внимание на то, что в процессе оттеснения бандитов сирийские силы уже вышли на трассы М4 и М5, обеспечение движения по которым было неотъемлемой частью договоренностей президентов РФ и Турции по Идлибу. "Но до недавнего времени это условие не выполнялось", - отметил он.
Глава МИД РФ признал, что освещение событий в Идлибе говорит о том, что "никто не помнит, о чем договаривались в сентябре 2018 года и в октябре 2019 года". "Судя по истеричным комментариям некоторых западных представителей, можно составить такое впечатление, что по Идлибу Россия и Турция в свое время договорились просто заморозить там ситуацию, не трогать террористов и разрешить им делать все, что они хотят, - указал Лавров. - Это не так. Никто никогда не обещал террористам, что их не тронут в идлибской зоне деэскалации".
Возвращение беженцев
Лавров также заявил, что Россия поддерживает намерение Иордании реализовать ряд проектов по восстановлению гражданской инфраструктуры на юге Сирии и оказанию иного содействия возвращению сирийских беженцев.
Глава российского дипведомства отметил, что на переговорах стороны уделили большое внимание проблеме возвращения сирийских беженцев, которых немало в Иордании. "Мы сегодня обсуждали иорданские инициативы по реализации на юге Сирии конкретных проектов по восстановлению гражданской инфраструктуры и созданию других условий для возвращения беженцев из Иордании, - сказал он. - Мы эти проекты поддерживаем".
"Во многом благодаря решениям, которые вырабатываются в рамках созданного несколько лет назад в иорданской столице российско-иорданского оперативного штаба по возвращению сирийских беженцев, удается достигать пока еще не очень крупных, но тем не менее реальных успехов, - добавил Лавров. - К работе российско-иорданского центра в Аммане периодически подключаются представители ООН и США, и мы активно призываем всех зарубежных партнеров наладить плотную координацию и снять политические и любые иные искусственные препятствия в вопросах оказания гуманитарной помощи для сирийского гражданского населения, в том числе в интересах возвращения беженцев".
Присутствие США
Лавров заявил, что США используют существование лагеря беженцев Эр-Рукбан вблизи границы Иордании и Сирии как предлог для сохранения своего незаконного военного присутствия в республике.
"У нас ощущение, которое уже не один год существует, что Эр-Рукбан сохраняется в том виде, в котором он сохраняется, чтобы США имели предлог для незаконного присутствия на восточном берегу Евфрата, в этой части Сирии в частности", - отметил Лавров.
Глава МИД РФ добавил, что "устойчивое урегулирование сирийского кризиса, конечно же, предполагает вывод всех незаконно находящихся в этой стране вооруженных контингентов, как того требует резолюция Совета Безопасности ООН, в которой подчеркивается необходимость полностью уважать суверенитет и территориальную целостность САР".
Благодаря усилиям Москвы и Дамаска ситуацию в лагере, находящемся на территории оккупированной США зоны Эт-Танф, в прошлом году удалось сдвинуть с мертвой точки и вывести оттуда более 19 тыс. беженцев. Однако региональные структуры ООН под разными предлогами задерживают реализацию плана по эвакуации оставшихся жителей Эр-Рукбана.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
60
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 февраля 2020, 11:09
|
15 февраля 2020, 03:24
|
16 февраля 2020, 05:24
|
18 февраля 2020, 00:09
|
15 февраля 2020, 22:54
|
14 февраля 2020, 07:54
|
14 февраля 2020, 07:54