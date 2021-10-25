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Лавров подшутил над главой Минобороны Германии: "Если ей приносит это удовольствие…"
25 октября 2021, 22:20 • 189 • Политика
Лавров назвал заявление главы Минобороны Германии о ядерном сдерживании России фантазией. "Если ей приносит это удовольствие, может быть, это удовлетворяет кого-то из её поклонников", - отметил глава внешнеполитического ведомства.
Глава МИД России Сергей Лавров ответил на выпад министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости ядерного сдерживания России. По мнению главы русского внешнеполитического ведомства, заявление немецкого министра является примером желания НАТО концентрироваться на реальности.
Речь идёт о словах главы Минобороны ФРГ о том, что в НАТО должны быть готовы угрожать России применением ядерного оружия. Заявление позабавило главу МИД России.
- сказал Лавров после переговоров в Норвегии.
Министр добавил, что в настоящее время НАТО пытается найти смысл своего дальнейшего существования. Поэтому звучат заявления, что военный блок должен быть ответственен за безопасность по всему миру, например, в Индо-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке.
- подытожил Лавров.
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