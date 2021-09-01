Лавров поднял вопрос мигрантов: "Должны обеспечить адекватный режим"

Лавров заявил, что власти России должны обеспечивать на своей территории адекватный режим для мигрантов. "Союзники должны помогать и поддерживать друг друга", - подчеркнул он.

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал недавние инциденты с участием трудовых мигрантов. По его мнению, в стране необходимо обеспечить адекватный режим для мигрантов.

Речь идёт о массовых драках мигрантов, которые стали всё чаще происходить в Москве и других городах России. На проблему уже обратили внимание власти столицы. Было обещано, что нарушителям закона закроют въезд в нашу страну.

Этот вопрос ещё связан с тем, что мы нуждаемся в трудовых мигрантах. Мы пытаемся сделать их приезд сюда максимально понятным, транспортерным, легитимным,

- сказал Сергей Лавров.

Он добавил, что важно иметь в виду, что страны, из которых приезжают мигранты, - это союзники России. А союзники должны помогать и поддерживать друг друга.

Мы должны обеспечивать на своей территории адекватный режим для мигрантов,

- отметил глава МИД России.