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Лавров поднял вопрос мигрантов: "Должны обеспечить адекватный режим"
01 сентября 2021, 15:50 • 13 • Политика
Лавров заявил, что власти России должны обеспечивать на своей территории адекватный режим для мигрантов. "Союзники должны помогать и поддерживать друг друга", - подчеркнул он.
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал недавние инциденты с участием трудовых мигрантов. По его мнению, в стране необходимо обеспечить адекватный режим для мигрантов.
Речь идёт о массовых драках мигрантов, которые стали всё чаще происходить в Москве и других городах России. На проблему уже обратили внимание власти столицы. Было обещано, что нарушителям закона закроют въезд в нашу страну.
- сказал Сергей Лавров.
Он добавил, что важно иметь в виду, что страны, из которых приезжают мигранты, - это союзники России. А союзники должны помогать и поддерживать друг друга.
- отметил глава МИД России.
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