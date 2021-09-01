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Лавров поднял вопрос мигрантов: "Должны обеспечить адекватный режим"

01 сентября 2021, 15:50  •  13 • Политика
Лавров заявил, что власти России должны обеспечивать на своей территории адекватный режим для мигрантов. "Союзники должны помогать и поддерживать друг друга", - подчеркнул он.
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал недавние инциденты с участием трудовых мигрантов. По его мнению, в стране необходимо обеспечить адекватный режим для мигрантов.
Речь идёт о массовых драках мигрантов, которые стали всё чаще происходить в Москве и других городах России. На проблему уже обратили внимание власти столицы. Было обещано, что нарушителям закона закроют въезд в нашу страну.
Этот вопрос ещё связан с тем, что мы нуждаемся в трудовых мигрантах. Мы пытаемся сделать их приезд сюда максимально понятным, транспортерным, легитимным,
- сказал Сергей Лавров.
Он добавил, что важно иметь в виду, что страны, из которых приезжают мигранты, - это союзники России. А союзники должны помогать и поддерживать друг друга.
Мы должны обеспечивать на своей территории адекватный режим для мигрантов,
- отметил глава МИД России.

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