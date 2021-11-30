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Лавров подкрепил заявление дипломатов о провокациях НАТО
30 ноября 2021, 15:25 • 54 • Политика
Сергей Лавров подкрепил заявление дипломатов о провокациях НАТО.
В Министерстве иностранных дел России заявили, что НАТО целенаправленно "испытывает на прочность" нашу страну, направляя к границам как флот, так и военную авиацию. Заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства России.
Россия допускает ответ на действия стран НАТО. Однако, как подчеркнули в МИД, "наши ответные меры адекватны, соразмерны и сдержанны".
Отдельно о действиях НАТО высказался и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он также говорил о том, как альянс перебрасывает военную технику к нашим границам.
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