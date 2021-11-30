Сергей Лавров подкрепил заявление дипломатов о провокациях НАТО.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что НАТО целенаправленно "испытывает на прочность" нашу страну, направляя к границам как флот, так и военную авиацию. Заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства России.

Россия допускает ответ на действия стран НАТО. Однако, как подчеркнули в МИД, "наши ответные меры адекватны, соразмерны и сдержанны".

Отдельно о действиях НАТО высказался и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он также говорил о том, как альянс перебрасывает военную технику к нашим границам.