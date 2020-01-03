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Лавров подчеркнул в беседе с Помпео, что убийство Сулеймани нарушает международное право

03 января 2020, 22:24  •  48 • Политика

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Майклом Помпео подчеркнул, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани грубо нарушает нормы международного права. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"Обсуждалась ситуация в связи с убийством американскими военными командующего силами специального назначения иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в ходе удара по аэропорту Багдада, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Лавров подчеркнул, что целенаправленные акции государства - члена ООН по устранению официальных лиц другого государства - члена ООН, да к тому же на территории третьего суверенного государства без его ведома грубо нарушают принципы международного права и заслуживают осуждения".

Российский министр также призвал Вашингтон отказаться от незаконных силовых методов и решать проблемы за столом переговоров. "Российский министр указал, что данный шаг США чреват тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности, не способствует усилиям по нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке, а, напротив, ведет к новому витку эскалации. Москва настоятельно призывает Вашингтон отказаться от незаконных силовых методов достижения своих целей на международной арене и решать любые проблемы за столом переговоров", - указали в дипведомстве.

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