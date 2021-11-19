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Лавров подарил лозунг "достали" противникам Макрона на будущих выборах

19 ноября 2021, 20:55  •  142 • Политика
Эммануэль Макрон. Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Киевский эксперт объяснил силу слова шефа российской дипломатии для будущего действующего лидера Пятой Республики
Антироссийские выпады и прокиевский демарш Парижа в вопросе проведения переговоров в нормандском формате обернется фиаско для президента Франции Эммануэля Макрона. Одним лишь словом "достали" глава МИД РФ Сергей Лавров может поставить крест на шансах действующего лидера Пятой Республики переизбраться на второй срок в следующем году.
С таким комментарием выступил известный украинский политолог Михаил Погребинский в эфире ютуб-канала "Соловьев LIVE".
По его словам, вчерашним коротким и сухим спичем Сергей Викторович весьма в дипломатическом тоне разнес киевский режим за срыв процесса мирного урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе, а Париж и Берлин – за пособничество преступным действиям постмайданных правителей Незалежной. Лишь одна реплика министра "Достали!" уже выступает пророческой для нынешних французских властей, считает специалист.
По его мнению, Макрон рассчитывает на поддержку электората, вскормленного либеральными СМИ с их вызывающей антироссийской позицией, однако в этом кроется его ошибка. Политолог указал, что у президента на выборах, которые состоятся в апреле 2022 г., будут серьезные оппоненты – лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, а также выступающий за налаживание отношений с Москвой и стремительно набирающий популярность журналист радикально правых взглядов Эрик Земмур.
"У его конкурентов тоже хватает поклонников, и это слово Лаврова "достали" может стать их основным лозунгом против Макрона. Франция ведь тоже устала от этой затянувшейся русофобской истерии", – заметил Погребинский.
По его мнению, французов тоже достала команда действующего лидера нации, которая поддерживает киевский режим, разжигающий конфликт в Донбассе.
"Украина тянет их на дно. В итоге глава МИД РФ одним-единственным словом, возможно, лишил Макрона последнего шанса на перевыборы", – резюмировал эксперт.
Напомним, в четверг, 18 ноября, Лавров объяснил решение опубликовать свою переписку с коллегами из ФРГ и Франции Хайко Маасом и Жан-Ив Ле Дрианом их неэтичными и высокомерными высказываниями о действиях Москвы в рамках нормандского формата.

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