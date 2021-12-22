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Лавров песней ответил на извечный вопрос о "воинственной" России

22 декабря 2021, 15:25  •  128 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров ответил на извечный вопрос о "воинственной" России. Дипломат напомнил слова известной песни.
По словам Лаврова, философия русских "давно и хорошо известна" и заключена в строках песни "Хотят ли русские войны?". Об этом он заявил в интервью редакциям иновещания RT.
"Мы не хотим войны", - подчеркнул Лавров.
Глава МИД напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что России не нужны конфликты, "и мы надеемся, что никому другому конфликты тоже не представляются желательным образом действий". При этом дипломат отметил, что, несмотря на свою мирную природу, Россия не позволит обижать кому-либо свой народ.
"Мы будем жёстко обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые сочтём нужными", - предупредил он.

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