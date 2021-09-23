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Лавров переговорил с новой главой британского МИД с глазу на глаз после обвинений по Скрипалям
23 сентября 2021, 09:25 • 82 • Политика
Встреча состоялась впервые после назначения Трасс
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров на полях Генассамблеи ООН побеседовал с возглавившей британское внешнеполитическое ведомство Элизабет Трасс. Встреча после ее назначения произошла впервые, переговоры состоялись на довольно неприятном фоне – британцы вновь выступили с обвинениями российской стороны в "отравлении" бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Как отмечают СМИ, Лавров говорил с Трасс с глазу на глаз. Напомним, она заняла пост министра иностранных дел после скандала вокруг Доминика Рааба. Он был в отпуске во время кризиса в Афганистане и был вынужден покинуть свое место после шквала критики относительно своих действий.
На днях лондонская прокуратура объявила о третьем подозреваемом в деле Скрипалей. Им якобы оказался еще один "сотрудник ГРУ", Денис Сергеево. В Британии он находился под именем Сергея Федотова. Подробности о новых обвинениях в адрес России по инциденту в Солсбери – в нашем материале.
Как напоминает RT, сейчас Лавров находится в Нью-Йорке, где проходит Генассамблея ООН.
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