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Лавров передал президенту Боливии личное послание Путина на встрече в ООН

23 сентября 2021, 19:30  •  116 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров передал президенту Боливии персональный привет от Владимира Путина.
Президент Боливии Луис Арсе получил персональный привет от лидера России Владимира Путина в ходе встречи с главой МИД Сергеем Лавровым.
Передаю вам наилучшие пожелания от президента Путина,
- заявил глава внешнеполитического ведомства в начале встречи с лидером Боливии на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Он знает, что скоро у вас день рождения. Он надеется, что вы как следует отметите его", - добавил Лавров пожелания Путина главе Боливии.
Арсе ответил Лаврову с просьбой также передать привет коллеге в Москву, сообщает "РИА Новости".
Позднее встреча политиков продолжилась в закрытом для прессы режиме.

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