|
Лавров передал президенту Боливии личное послание Путина на встрече в ООН
23 сентября 2021, 19:30 • 116 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров передал президенту Боливии персональный привет от Владимира Путина.
Президент Боливии Луис Арсе получил персональный привет от лидера России Владимира Путина в ходе встречи с главой МИД Сергеем Лавровым.
- заявил глава внешнеполитического ведомства в начале встречи с лидером Боливии на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Он знает, что скоро у вас день рождения. Он надеется, что вы как следует отметите его", - добавил Лавров пожелания Путина главе Боливии.
Арсе ответил Лаврову с просьбой также передать привет коллеге в Москву, сообщает "РИА Новости".
Позднее встреча политиков продолжилась в закрытом для прессы режиме.
Подпишитесь на нас
116
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 сентября 2021, 02:00
|
19 сентября 2021, 00:55
|
19 сентября 2021, 11:00
|
22 сентября 2021, 05:55
|
21 сентября 2021, 00:35
|
20 сентября 2021, 03:30
|
18 сентября 2021, 00:10