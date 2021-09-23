Лавров передал президенту Боливии личное послание Путина на встрече в ООН

Глава МИД России Сергей Лавров передал президенту Боливии персональный привет от Владимира Путина.

Президент Боливии Луис Арсе получил персональный привет от лидера России Владимира Путина в ходе встречи с главой МИД Сергеем Лавровым.

Передаю вам наилучшие пожелания от президента Путина,

- заявил глава внешнеполитического ведомства в начале встречи с лидером Боливии на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Он знает, что скоро у вас день рождения. Он надеется, что вы как следует отметите его", - добавил Лавров пожелания Путина главе Боливии.

Арсе ответил Лаврову с просьбой также передать привет коллеге в Москву, сообщает "РИА Новости".

Позднее встреча политиков продолжилась в закрытом для прессы режиме.