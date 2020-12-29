Лавров озвучил политический прогноз на 2021 год

Сергей Лавров. Фото:MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Кремль ждет от Запада готовности к взаимному сотрудничеству

Москва продолжит в следующем году проводить внешнеполитический курс, основанный на прагматичности и ответственности. Соответствующее заявление сделал сегодня, 29 декабря, глава российского МИД Сергей Лавров.

По словам министра, проводимый российской стороной внешнеполитический курс нацелен на формирование равноправного и демократического устройства мира, что является одной из глобальных целей Москвы.

Глава российского внешнеполитического ведомства также отметил, что Москва, как и всегда, приветствует обсуждение и переговоры, направленные на достижение взаимовыгоды и понимания. При этом министр отметил, что немаловажную роль играет соответствующая готовность партнеров, которые должны уважать национальные интересы российской стороны, о чем Лавров заявил в интервью РИА Новости.

Ранее министр заявил, выступая на пресс-конференции в Хорватии, что РФ готова к развитию сотрудничества с Европой, однако пока что налаживание контактов происходит в одностороннем порядке. По этой причине, считает Лавров, в настоящее время Брюссель не готов выстраивать нормальные отношения с российской стороной.

Также Лавров отмечал, что Запад стремится к сдерживанию России, препятствуя развитию ее возможностей. Однако все санкционные меры в отношении Москвы не приводят к желаемому эффекту, лишая таким образом смысла экономические ограничения.