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Лавров озвучил политический прогноз на 2021 год

29 декабря 2020, 17:05  •  143 • Политика
Сергей Лавров. Фото:MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Кремль ждет от Запада готовности к взаимному сотрудничеству
Москва продолжит в следующем году проводить внешнеполитический курс, основанный на прагматичности и ответственности. Соответствующее заявление сделал сегодня, 29 декабря, глава российского МИД Сергей Лавров.
По словам министра, проводимый российской стороной внешнеполитический курс нацелен на формирование равноправного и демократического устройства мира, что является одной из глобальных целей Москвы.
Глава российского внешнеполитического ведомства также отметил, что Москва, как и всегда, приветствует обсуждение и переговоры, направленные на достижение взаимовыгоды и понимания. При этом министр отметил, что немаловажную роль играет соответствующая готовность партнеров, которые должны уважать национальные интересы российской стороны, о чем Лавров заявил в интервью РИА Новости.
Ранее министр заявил, выступая на пресс-конференции в Хорватии, что РФ готова к развитию сотрудничества с Европой, однако пока что налаживание контактов происходит в одностороннем порядке. По этой причине, считает Лавров, в настоящее время Брюссель не готов выстраивать нормальные отношения с российской стороной.
Также Лавров отмечал, что Запад стремится к сдерживанию России, препятствуя развитию ее возможностей. Однако все санкционные меры в отношении Москвы не приводят к желаемому эффекту, лишая таким образом смысла экономические ограничения.

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