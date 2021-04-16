Лавров озвучил ответ России на санкции США: Дипломаты на выход, политики - под санкции

Россия предложит 10 американским дипломатам покинуть страну. Кроме того, 8 руководителей вашингтонской администрации включат в санкционный список.

Глава МИД Сергей Лавров объявил, что Россия предложит 10 дипломатам США покинуть страну.

Также сегодня будет опубликован список из 8 руководителей вашингтонской администрации, которые подпадают под наши ограничения.

Эти меры стали ответным шагом на введённые 15 апреля в США антироссийские санкции.