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Лавров ответил усмотревшему в Москве пункт отправки мигрантов президенту Литвы

16 ноября 2021, 15:20  •  236 • Политика
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
В МИД поражаются фантазии некоторых европейских политиков
Коллапс с беженцами обещает стать причиной серьезной дестабилизации всего мирового пространства. Недобросовестные западные политики пытаются использовать трагедию несчастных людей в своих корыстных интересах. Русофобы уже со всех сторон обвиняют Россию в организации этого кризиса. На очередной выпад Литвы ответил глава нашего МИД Сергей Лавров.
Недавно литовский лидер Гитанас Науседа объявил, что Российская Федерация якобы принимает непосредственное участие в организации проблем с беженцами. Каким-то неведомым образом политик выяснил, что мигранты якобы приезжают в Белоруссию через Москву.
Лавров подчеркнул, что даже не хочет комментировать подобные "лживые утверждения" некоторых западных президентов. Шеф российской дипломатии напомнил, что на международной арене есть немало игроков, которые являются откровенными русофобами и в каждый беде видят "руку Кремля". При этом высокопоставленные фантазеры не обременяют себя тем, чтобы предоставить хотя бы какие-то доказательства своих голословных обвинений.
Лавров также подчеркнул, что польские власти "бесчинствуют" и только усугубляют миграционный кризис на общих с Белоруссией рубежах. Тем временем, Брюссель демонстрирует двойные стандарты и в очередной раз обнажает свою лицемерную сущность.
Напомним, недавно глава Минобороны Белоруссии рассказал, что на фоне проблем с беженцами польский атташе в Минске решил собрать свои вещи и спешно покинуть Республику.

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