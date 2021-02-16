|
Лавров ответил США на заявление о "геополитических замыслах" Кремля
16 февраля 2021, 17:10 • 262 • Политика
Позиция Вашингтона вызывает у России сожаление, отметил глава МИД
Москва никогда не стремится построить дружбу против какой-либо стороны. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, прокомментировав призыв Соединенных Штатов с подозрением относиться к российскому лекарственному препарату "Спутник V", разработанному против коронавирусной инфекции.
Глава российского МИД отметил, что администрация Белого дома ранее делала заявление о "геополитических замыслах" российской стороны, которые якобы стояли за разработкой вакцины против коронавируса.
По словам Лаврова, позиция Вашингтона вызывает у России сожаление.
"Мы всегда исходим из того, что если есть взаимная тяга, то мы имеем полное право развивать наши отношения так, как мы договоримся", – прокомментировал ситуацию министр во время своего выступления на пресс-конференции.
Как отмечает РИА "Новости", лекарственный препарат, произведенный в РФ, одобрен десятками стран мира, в том числе государствами Европы, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.
Ранее глава внешнеполитического ведомства РФ заявил, что напряженность в отношениях Москвы и Брюсселя возникла из-за действий европейской стороны. Также министр напомнил, что во внутренней оценке внешнеполитической повестки Евросоюза уже давно отсутствует анализ сложившихся отношений с Россией.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
262
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 февраля 2021, 12:00
|
15 февраля 2021, 20:05
|
12 февраля 2021, 16:00
|
11 февраля 2021, 02:25
|
13 февраля 2021, 05:45
|
10 февраля 2021, 03:30
|
11 февраля 2021, 13:25