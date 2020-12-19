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Лавров ответил почти плачущему украинскому министру

19 декабря 2020, 23:20  •  134 • Политика
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
На Смоленской площади не увидели желания властей Незалежной обсуждать ранее взятые на себя обязательства по Донбассу
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил главе МИД Незалежной Дмитрию Кулебе на его упрек о невозможности дозвониться до Москвы.
Глава отечественной дипломатии заявил, что если у его "украинского коллеги возникнет желание всерьез" обсудить важнейшие темы двусторонних отношений, а также вопросы, связанные с урегулированием конфликта в Донбассе в рамках Минских соглашений и договоренностей нормандской четверки, то он всегда к этому готов.
"К сожалению, пока такого желания мы не видим", – цитирует РИА "Новости" Лаврова.
Накануне стало известно, что пан Кулеба сокрушался по поводу невозможности дозвониться шефу российского дипведомства о поговорить об обострении ситуации в Донбассе. Украинец признался, что, конечно, он не плакал, но ему было обидно.
Также вчера тему мятежного шахтерского края на ежегодной большой пресс-конференции затронул президент РФ Владимир Путин. По его словам, что все последние руководители Украины боятся выполнять данные народу предвыборные обещания о разрешении донбасского кризиса и налаживании отношений с Россией из-за страха перед местными националистами.
Кроме того, Путин обещал и дальше оказывать поддержку ДНР и ЛНР. Более того, Москва будет наращивать свою помощь, отметил он.

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