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Лавров ответил на угрозы улыбкой и коронной фразой: "Это будет интересно!"

18 января 2021, 17:25  •  295 • Политика
Глава российского МИД Сергей Лавров ответил на угрозы Запада в адрес Telegram улыбкой и коронной фразой: "Это будет интересно!"
Накануне американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web ("Коалиция за более безопасный интернет") потребовала в суде Калифорнии удалить из AppStore мессенджер Telegram.
Аналогичный иск коалиция планирует подать к Google. Ситуацию прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров, отметив, что он слышал про угрозы лишить права Telegram предоставлять свои услуги.
"Это будет интересно!" - считает дипломат.
Он также высказался по поводу блокировки аккаунтов Дональда Трампа в соцсетях, заявив, что это вызывает обеспокоенность. По мнению Лаврова, дюжина людей из технологических корпораций показали своё наплевательское отношение к Конституции собственной страны.

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