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Лавров ответил на участие Столтенберга в эфире "Эха Москвы": "Так ему и надо"
28 января 2022, 16:40 • 162 • Политика
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг станет гостем эфира радиостанции "Эхо Москвы". Глава МИД России Сергей Лавров отреагировал на это шуткой.
Министр иностранных дел России пообщался с представителями радиостанций. Во время беседы главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг станет гостем эфира.
- ответил Лавров.
Журналистов насмешил ответ главы МИД России. Пользователям Сети тоже понравился юмористический ответ Лаврова.
- пишут комментаторы.
- иронизируют в Сети.
- говорят пользователи Сети.
Ранее Лавров пояснил, почему западные дипломаты дружно покинули Киев. По его словам, они знают что-то такое, чего не знают представители других стран.
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