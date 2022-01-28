Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Хотят помахаться в Сибири? Удачи!": Идею американца напасть на Россию...
США выдали Киеву "карт-бланш" на резню в Донбассе: Посольство России в...
Разведка донесла: Киев переходит в наступление в Донбассе
Разгадан намёк США: Россия может купить Украину - цена названа
Главная / Политика

Лавров ответил на участие Столтенберга в эфире "Эха Москвы": "Так ему и надо"

28 января 2022, 16:40  •  162 • Политика
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг станет гостем эфира радиостанции "Эхо Москвы". Глава МИД России Сергей Лавров отреагировал на это шуткой.
Министр иностранных дел России пообщался с представителями радиостанций. Во время беседы главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг станет гостем эфира.
Так ему и надо,
- ответил Лавров.
Журналистов насмешил ответ главы МИД России. Пользователям Сети тоже понравился юмористический ответ Лаврова.
Лавров красавец!
- пишут комментаторы.
Так низко НАТО ещё не падало,
- иронизируют в Сети.
Браво, Сергей Викторович. Всегда восхищалась вашим умом и чувством юмора!
- говорят пользователи Сети.
Ранее Лавров пояснил, почему западные дипломаты дружно покинули Киев. По его словам, они знают что-то такое, чего не знают представители других стран.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



162
Источник
Похожие новости
28 января 2022, 07:20
США пригрозили России после переговоров Путина с главой Кубы. Русские хохочут: Всего "один звонок!"
28 января 2022, 01:30
Переговорам конец? Нуланд готовится к военному ответу России
28 января 2022, 09:05
Нуланд пошутила о начинке "Северного потока - 2" и вмиг получила "диагноз" от русских
28 января 2022, 03:50
Президент Молдавии повторила "финт Зеленского", напугав жителей
28 января 2022, 09:05
Подковёрную "битву бульдогов" в США разъяснил журналист: Что не так в беседе Байдена с Зеленским?
28 января 2022, 03:50
США созывают экстренное заседание Совбеза ООН из-за Украины
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 января 2022, 07:20
США пригрозили России после переговоров Путина с главой Кубы. Русские хохочут: Всего ...
28 января 2022, 01:30
Переговорам конец? Нуланд готовится к военному ответу России
28 января 2022, 09:05
Нуланд пошутила о начинке "Северного потока - 2" и вмиг получила "диаг...
28 января 2022, 03:50
Президент Молдавии повторила "финт Зеленского", напугав жителей
28 января 2022, 09:05
Подковёрную "битву бульдогов" в США разъяснил журналист: Что не так в бесед...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 января 2022, 06:50
Путин оказался США не по зубам: Источники CBS заявили о проблеме
22 января 2022, 13:05
Пушков назвал способ «проучить» Кишинев за враждебные высказывания Санду
25 января 2022, 09:20
Главарь неонацистов проговорился о любопытном желании украинских «бойцов и командиров»
28 января 2022, 07:20
США пригрозили России после переговоров Путина с главой Кубы. Русские хохочут: Всего "один звонок!"
24 января 2022, 15:50
Россия не потерпит: Глава делегации дал ответ провокаторам в ПАСЕ
26 января 2022, 13:55
Разведка донесла: Киев переходит в наступление в Донбассе
23 января 2022, 01:55
"Унижение и бессилие": Сосновский рассказал, как Киев за день настроил против себя офицеров ФРГ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.