Лавров ответил на участие Столтенберга в эфире "Эха Москвы": "Так ему и надо"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг станет гостем эфира радиостанции "Эхо Москвы". Глава МИД России Сергей Лавров отреагировал на это шуткой.

Министр иностранных дел России пообщался с представителями радиостанций. Во время беседы главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг станет гостем эфира.

Так ему и надо,

- ответил Лавров.

Журналистов насмешил ответ главы МИД России. Пользователям Сети тоже понравился юмористический ответ Лаврова.

Лавров красавец!

- пишут комментаторы.

Так низко НАТО ещё не падало,

- иронизируют в Сети.

Браво, Сергей Викторович. Всегда восхищалась вашим умом и чувством юмора!

- говорят пользователи Сети.

Ранее Лавров пояснил, почему западные дипломаты дружно покинули Киев. По его словам, они знают что-то такое, чего не знают представители других стран.