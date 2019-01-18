Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лавров: Путин согласился с просьбой Меркель допустить проверку иностранцами Керч...
В Госдуме оценили предложение Климкина переформатировать отношения с Россией
Три версии столкновения истребителей Су-34 над Японским морем
"Ключи от мира на Украине находятся в Москве и Вашингтоне!". Вечер с С...
Главная / В России

Лавров ответил на предложение Меркель отправить немецких и французских специалистов в Керченский пролив

18 января 2019, 19:09  •  141 • В России

В пятницу глава российского МИДа заверил, что Керченский пролив открыт для западных специалистов. Только они сами не едут.

- Уже больше месяца назад канцлер Меркель просила президента Путина разрешить германским специалистам приехать в район Керченского пролива и посмотреть, как осуществляется проход через эту акваторию, учитывая, что необходимо соблюдать нормы безопасности: там лоцманская проводка присутствует и так далее. И президент Путин тут же согласился, - сказал Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи со своим немецким коллегой Хайко Маасом. - Прошло уже больше месяца, но пока никаких приездов мы не наблюдаем. И вот сегодня господин Маас передал мне предложение, которое как-то упаковывает эту простую поездку в некий документ, который «должен быть согласован с Украиной». Мы сказали честно, если наши коллеги заинтересованы в том, что обещал президент Путин канцлеру Меркель, это можно сделать сегодня, завтра, в любой момент. Если идея состоит в необходимости облечь все это какую-то политическую процедуру, в которой будет и украинская сторона принимать некие решения, то мы рискуем оказаться в той же ситуации, в которой оказался нормандский формат, - подчеркнул министр.

По словам Лаврова, свое предложение канцлер ФРГ озвучила на встрече «большой двадцатки».

ЕВРОПЕЙЦЫ НЕ ОЖИДАЛИ, ЧТО РОССИЯ СОГЛАСИТСЯ

- Они и не думали, что Москва окажется настолько открытой, - рассказал "КП" политолог Богдан Безпалько. - А для нас это хороший шанс показать, что вся эта территория свободна для мирного мореплавания и открыта для международного наблюдения. Россия демонстрирует свою открытость. А в Берлине делали заявления, руководствуясь все той же логикой конфронтации. И больше ничем.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября 2018 года. Три корабля ВМСУ (Военно-морских сил Украины) нарушили российскую границу. Войдя в территориальные воды России, они попытались из Черного моря прорваться в Азовское через Керченский пролив. На все требования погранслужбы ФСБ остановиться украинцы не реагировали. В результате по ним был открыт предупредительный огонь, а плавсредства вместе с экипажами - задержаны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...

141
Источник
Похожие новости
17 января 2019, 21:39
Путину подарили в Белграде шарпланинскую овчарку
18 января 2019, 16:09
Три версии столкновения истребителей Су-34 над Японским морем
18 января 2019, 02:24
«Десятки тысяч долларов»: пираты требуют выкуп за похищенных у берегов Бенина российских моряков
Загрузка...
18 января 2019, 19:09
Лавров ответил на предложение Меркель отправить немецких и французских специалистов в Керченский пролив
17 января 2019, 23:09
«Методы старой закалки»: в Тольятти преподаватель биологии ударила ученицу во время урока
18 января 2019, 17:24
«Самый сложный участок»: строители соединили два коридора железнодорожного тоннеля к Крымскому мосту
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 января 2019, 05:39
Настоящий "американский кошмар" готовят Россия и Китай, но США не учитывают угрозу - National Interest
12 января 2019, 11:56
Я иду в президенты
13 января 2019, 02:24
Лукашенко пригрозил расторгнуть союз с Россией (Роман Романов)
16 января 2019, 11:24
«Вышвырните детей»: в Москве правоохранительные органы проверят действия коллекторов, угрожавших учителям школы
16 января 2019, 11:39
"Я нужна как материал для обмена": Журналист Елена Бойко откровенно рассказала о своем выдворении - видео
14 января 2019, 10:54
Хотим домой вернуться живыми: рота ВСУ отказалась идти в бой
18 января 2019, 02:39
Порошенко лично выбил телефон из рук украинца, пытавшегося задать ему вопрос - видео
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.