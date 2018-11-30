Лавров ответил на отмену встречи Трампом новым крылатым выражением

Сергей Лавров прокомментировал отмену встречи Путина и Трампа на полях саммита G20 в Аргентине известным крылатым выражением. «Насильно мил не будешь», - сказал глава МИД России журналистам.

Глава МИД России Сергей Лавров высказался по поводу отмены запланированной на 1 декабря встречи президента России Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом на полях саммита G20 в Аргентине. Министр отметил, что насильно навязываться никто не собирается, и в Кремле просто будут дожидаться следующего случая.

«Насильно мил не будешь», - прокомментировал ситуацию Лавров известным крылатым выражением.

Напомним, что лидеры России и США заранее договорились встретиться на полях саммита «Большой двадцатки». Однако Трамп в последний момент отменил встречу из-за инцидента в Черном море, в результате которого Россия задержала три украинских военных судна, нарушивших российскую границу в районе Керченского пролива.