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Лавров ответил на отмену встречи Трампом новым крылатым выражением

30 ноября 2018, 17:54  •  280 • Политика
Сергей Лавров прокомментировал отмену встречи Путина и Трампа на полях саммита G20 в Аргентине известным крылатым выражением. «Насильно мил не будешь», - сказал глава МИД России журналистам.
Глава МИД России Сергей Лавров высказался по поводу отмены запланированной на 1 декабря встречи президента России Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом на полях саммита G20 в Аргентине. Министр отметил, что насильно навязываться никто не собирается, и в Кремле просто будут дожидаться следующего случая.
«Насильно мил не будешь», - прокомментировал ситуацию Лавров известным крылатым выражением.
Напомним, что лидеры России и США заранее договорились встретиться на полях саммита «Большой двадцатки». Однако Трамп в последний момент отменил встречу из-за инцидента в Черном море, в результате которого Россия задержала три украинских военных судна, нарушивших российскую границу в районе Керченского пролива.

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