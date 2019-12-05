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Лавров ответил Берлину на требования признаться в убийстве

05 декабря 2019, 21:39  •  129 • Политика
Глава МИД Сергей Лавров назвал требования Германии к России признаться в причастности к убийству в Берлине неприемлемыми.
В МИД РФ резко отреагировали на требования Германии признаться в причастности к убийству в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. С заявлением выступил лично министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Требования Германии к России признаться в причастности к убийству в Берлине неприемлемы", - сказал глава МИД.
Речь идёт об уроженце Чечни и гражданине Грузии Зелимхане Хангошвили, который был убит двумя выстрелами из огнестрельного оружия в центральном городском районе Берлина по дороге в мечеть. В преступлении бездоказательно была обвинена Россия, а два российских дипломата объявлены персонами нон грата, пишет ФАН.
В Москве назвали действия Берлина "актом русофобской истерии" и "недружественным шагом". Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключил зеркального, адекватного и симметричного ответа со стороны России на высылку российских дипломатов.

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