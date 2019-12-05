Лавров ответил Берлину на требования признаться в убийстве

В МИД РФ резко отреагировали на требования Германии признаться в причастности к убийству в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. С заявлением выступил лично министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Требования Германии к России признаться в причастности к убийству в Берлине неприемлемы", - сказал глава МИД.

Речь идёт об уроженце Чечни и гражданине Грузии Зелимхане Хангошвили, который был убит двумя выстрелами из огнестрельного оружия в центральном городском районе Берлина по дороге в мечеть. В преступлении бездоказательно была обвинена Россия, а два российских дипломата объявлены персонами нон грата, пишет ФАН.

В Москве назвали действия Берлина "актом русофобской истерии" и "недружественным шагом". Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключил зеркального, адекватного и симметричного ответа со стороны России на высылку российских дипломатов.