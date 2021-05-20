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Лавров отшутился от вопроса о встрече Путина и Байдена

20 мая 2021, 09:00  •  94 • Политика
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Глава МИД РФ коротко высказался о саммите президентов России и США
Сергей Лавров своеобразно ответил на вопрос журналистов о встрече Владимира Путина с Джо Байденом. Он пошутил.
Когда завершились переговоры министров иностранных дел России и США, у главы МИД РФ поинтересовались, согласна ли Москва с проведением саммита президентов двух стран. Глава МИД РФ высказался коротко, но емко.
Немного изменив знаменитую фразу одного из героев известного советского фильма "Белое солнце пустыни", он невозмутимо ответил, что "мы не таможня, чтобы давать добро", цитирует РИА "Новости".
До этого коллега Лаврова, с которым у него была встреча, – госсекретарь США Энтони Блинкен – поделился своей точкой зрения на тему встречи американского и российского лидеров. Он указал на явную пользу такого саммита для обеих стан, напоминает "Общественная служба новостей".
Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться в ближайшее время. Однако пока есть препятствия.
Ранее Сергея Лаврова насмешили "стабильные и предсказуемые" санкции США против России. По его словам, Москва будет судить о реальных действиях Вашингтона в отношении России, а не о пустых заявлениях представителей американских властей.
До этого сообщалось, что названы место и дата предстоящей встречи Путина с Байденом. Президент США предложил российскому лидеру встретиться в Европе в середине июня.

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