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Лавров оценил заявление Зеленского о преодолении языкового раскола на Украине
20 мая 2019, 17:09 • 76 • Украина
Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о преодолении языкового раскола.
Reuters
«Сегодня в своей инаугурационной речи Зеленский высказался против попыток вносить раскол в украинское общество по языковому признаку», — цитирует РИА Новости Лаврова.
Он отметил, что «это должно в полной мере распространяться и на религиозную сферу, в том числе в более широком контексте всестороннего выполнения минских договорённостей о преодолении внутриукраинского конфликта».
Ранее Владимир Зеленский, одержавший победу на выборах президента Украины, принёс присягу украинскому народу и официально вступил в должность главы государства.
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