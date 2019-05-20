Лавров оценил заявление Зеленского о преодолении языкового раскола на Украине

Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о преодолении языкового раскола.

«Сегодня в своей инаугурационной речи Зеленский высказался против попыток вносить раскол в украинское общество по языковому признаку», — цитирует РИА Новости Лаврова.

Он отметил, что «это должно в полной мере распространяться и на религиозную сферу, в том числе в более широком контексте всестороннего выполнения минских договорённостей о преодолении внутриукраинского конфликта».

Ранее Владимир Зеленский, одержавший победу на выборах президента Украины, принёс присягу украинскому народу и официально вступил в должность главы государства.