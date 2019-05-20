Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Важное и отрадное: Зеленский "забыл" упомянуть в инаугурационной речи ...
От Лондона потребовали объяснений после "внезапно слитых" новых детале...
Вадим Карасёв - из Киева: Теперь начнётся война нового Зеленского со старым парл...
Зеленский распустил Верховную раду по "методу Голобородько"
Главная / Украина

Лавров оценил заявление Зеленского о преодолении языкового раскола на Украине

20 мая 2019, 17:09  •  76 • Украина
Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о преодолении языкового раскола.
 
Reuters
 

«Сегодня в своей инаугурационной речи Зеленский высказался против попыток вносить раскол в украинское общество по языковому признаку», — цитирует РИА Новости Лаврова.

Он отметил, что «это должно в полной мере распространяться и на религиозную сферу, в том числе в более широком контексте всестороннего выполнения минских договорённостей о преодолении внутриукраинского конфликта».

Ранее Владимир Зеленский, одержавший победу на выборах президента Украины, принёс присягу украинскому народу и официально вступил в должность главы государства.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



76
Источник
Похожие новости
20 мая 2019, 00:54
Ляшко предложил сократить число депутатов Рады
19 мая 2019, 18:24
Опубликована программа инаугурации Зеленского
20 мая 2019, 10:39
Зеленский отправился на церемонию инаугурации пешком
20 мая 2019, 17:09
В Совфеде прокомментировали решение Зеленского распустить Раду
20 мая 2019, 04:09
«Отвечает антироссийским задачам»: к каким результатам привела декоммунизация на Украине
20 мая 2019, 13:54
Зеленский пригласил глав фракций на консультации по роспуску Рады
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 мая 2019, 19:09
В Раду внесли новое постановление с датой инаугурации Зеленского
17 мая 2019, 14:39
"Спасайся, кто может": Запрет Порошенко и Ко на выезд из Украины вызвал у Скабеевой смех
16 мая 2019, 15:39
В МИД Венгрии оценили подписанный Порошенко закон о государственном языке
15 мая 2019, 04:09
"Он уже мёртв": В США решили судьбу ковёрщика, из-за которого запнулся Путин
14 мая 2019, 08:24
Пять человек погибли, 9 — спасены, о двух — нет данных. Фото с места крушения самолетов на Аляске
14 мая 2019, 11:39
«Идет подготовка»: Россия предупредила Европу о ядерной войне
17 мая 2019, 11:09
В Раду внесли постановление об увольнении Климкина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.