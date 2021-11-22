Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев готовит "злой сценарий" для Донбасса, война закончится за 600 мин...
Россия сделала шаг, который потрясёт Украину — главред популярного украинского С...
В Крым - ни ногой? Норкин рассказал в прямом эфире о странностях с Ротару
Киев готовит зачистку и военную оккупацию Донбасса после выхода из Минских согла...
Главная / Политика

Лавров оценил заявление Киева о применении Javelin в Донбассе

22 ноября 2021, 17:15  •  130 • Политика
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Власти Незалежной хотят устроить провокацию на линии разграничения
На Смоленской площади не располагают данными о применении украинскими военными в Донбассе американского противотанкового ракетного комплекса Javelin. Об этом сегодня  заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его мнению, воинственная риторика представителей киевского режима говорит о явном стремлении Незалежной обострить ситуацию на линии разграничения конфликтующих сторон.
"Лично я не видел подобных сообщений. Но могу сказать, что если нагнетается такая воинственная риторика, это, вероятно, отражает желание Киева осуществить провокацию и перевести конфликт в горячую фазу", – цитируют "Известия" шефа отечественной дипломатии.
О первом применении ВСУ в мятежном крае штатовского ПТРК, что является нарушением Минских соглашений, накануне сообщил руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов. При этом он не уточнил, когда, где и при каких обстоятельствах это произошло.
Кроме того, пан Буданов заметил, что Киеву требуется поддержка Вашингтона. Он считает, что американцы должны оказать ее как можно скорее.
Минобороны соборной 22 октября в своем "Твиттере" объявило о получении последней партии военной "помощи" из США. Предыдущие поставки были осуществлены 10 и 18 октября. Среди присланного заокеанскими кураторами украинцев числились ПТРК Javelin, боеприпасы под "калибры НАТО" и медицинские аптечки.
Напомним, 31 августа президент США Джо Байден одобрил очередной пакет военной помощи киевскому режиму на сумму $60 млн. В частности, Незалежной были переданы противотанковые комплексы Javelin, которые Вашингтон запретил украинцам использовать в боевых действиях в Донбассе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





130
Источник
Похожие новости
22 ноября 2021, 00:20
Источник в Генштабе раскрыл план Киева по захвату Донбасса
22 ноября 2021, 00:20
Митингующие в Киеве пытаются прорваться к офису президента: "Зеленского в тюрьму"
22 ноября 2021, 09:40
После слов Симоньян американец Майкл Бом обещал не возвращаться в США
22 ноября 2021, 13:45
Русские, сдавайтесь и дайте денег: Заявления Киева в коротком изложении "Голоса Мордора"
22 ноября 2021, 13:45
Симоньян предложила Рашкину создать новую партию. Название вызвало взрыв хохота
22 ноября 2021, 13:45
"Западу напомнили старый должок": новые данные по "Курску" оценили военные эксперты
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 ноября 2021, 00:20
Источник в Генштабе раскрыл план Киева по захвату Донбасса
22 ноября 2021, 00:20
Митингующие в Киеве пытаются прорваться к офису президента: "Зеленского в тюрьму...
22 ноября 2021, 09:40
После слов Симоньян американец Майкл Бом обещал не возвращаться в США
22 ноября 2021, 13:45
Русские, сдавайтесь и дайте денег: Заявления Киева в коротком изложении "Голоса ...
22 ноября 2021, 09:05
На Украине испытали уникальную систему, делающую деньги из ничего
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 ноября 2021, 05:05
В Крым - ни ногой? Норкин рассказал в прямом эфире о странностях с Ротару
19 ноября 2021, 07:30
Конгрессмены США отказались признать Путина президентом России
20 ноября 2021, 16:15
Соловьев указал на панику и растерянность Зеленского из-за России
16 ноября 2021, 01:55
"На воре и шапка горит": Захарова "поймала за язык" главу МИД Украины Кулебу
18 ноября 2021, 01:10
Зачем переписку Лаврова раскрыли всем? Эксперт указал на кризис
17 ноября 2021, 13:30
На Армению и Азербайджан нашлась управа пострашнее Шойгу: Хватило звонка
21 ноября 2021, 22:00
Киев готовит "злой сценарий" для Донбасса, война закончится за 600 минут - источник
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.