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Лавров оценил возможность обмена заключёнными с Украиной
21 августа 2019, 21:09 • 83 • Украина
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД ФРГ Хайко Маасом прокомментировал возможность обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
Reuters
Он ответил на вопрос о достоверности информации о том, что обмен удерживаемыми лицами, в том числе украинскими моряками, которых задержали в Керченском проливе, может состояться до конца августа, передаёт РИА Новости.
Лавров напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский два раза звонил российскому коллеге Владимиру Путину и они обсуждали общее положение дел.
Глава российского МИД добавил, что в том числе лидеры России и Украины обсуждали ситуацию с лицами, которые удерживаются в двух странах.
«В принципе, для того чтобы продвигать эту тему, нужно договариваться не только в принципе, но и согласовывать конкретные правовые, технические, организационные аспекты», — отметил Лавров.
Также он призвал не забывать, что речь идёт «всё-таки о судьбах людей», в связи с чем в этом случае требуется «не погоня за сенсациями», а «кропотливая работа на результат».
Ранее адвокат Николай Полозов в беседе с «Известиями» заявил, что украинских моряков могут отпустить до октября.
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