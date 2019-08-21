Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Болтун - находка для разведчика
Бандитский режим и средневековые пытки: Эксперт потребовал создать трибунал для ...
Путин о «Северном потоке-2»: Европа нуждается в российском газе, проект будет ре...
"Обама бомбу кинул", а "Крым решил вернуться": Как "Рок...
Главная / Украина

Лавров оценил возможность обмена заключёнными с Украиной

21 августа 2019, 21:09  •  83 • Украина
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД ФРГ Хайко Маасом прокомментировал возможность обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
 
Reuters
 

Он ответил на вопрос о достоверности информации о том, что обмен удерживаемыми лицами, в том числе украинскими моряками, которых задержали в Керченском проливе, может состояться до конца августа, передаёт РИА Новости.

Лавров напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский два раза звонил российскому коллеге Владимиру Путину и они обсуждали общее положение дел.

Глава российского МИД добавил, что в том числе лидеры России и Украины обсуждали ситуацию с лицами, которые удерживаются в двух странах.

«В принципе, для того чтобы продвигать эту тему, нужно договариваться не только в принципе, но и согласовывать конкретные правовые, технические, организационные аспекты», — отметил Лавров. 

Также он призвал не забывать, что речь идёт «всё-таки о судьбах людей», в связи с чем в этом случае требуется «не погоня за сенсациями», а «кропотливая работа на результат».

Ранее адвокат Николай Полозов в беседе с «Известиями» заявил, что украинских моряков могут отпустить до октября.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



83
Источник
Похожие новости
20 августа 2019, 22:24
Кличко о борьбе за пост мэра Киева: мне это кресло не нужно
21 августа 2019, 21:09
Лавров оценил возможность обмена заключёнными с Украиной
21 августа 2019, 17:54
Россия намерена содействовать обмену пленных в Донбассе
21 августа 2019, 11:24
Суд обязал НАБУ открыть дело против Порошенко и Климкина
21 августа 2019, 14:39
На Украине заявили о сокращении импорта дизтоплива из России
21 августа 2019, 14:39
В Минске началось заседание контактной группы по Донбассу
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 августа 2019, 14:54
В Лондоне началась паника, Рузвельт предчувствовал катастрофу: В Москве представили с...
21 августа 2019, 01:54
Украинская звезда Евровидения спилась? Новое фото певицы Русланы напугало украинцев
21 августа 2019, 01:54
"Попытка выставить Украину на всеобщее посмешище": Журналист о выходке жены...
21 августа 2019, 05:09
Украинский ас на Су-27 не дотянул до маневренности русских пилотов
21 августа 2019, 08:24
Габуния наказан! Грузия публично раскаивается перед Россией (Telegram. обзор)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 августа 2019, 06:09
Грузия считает убытки: Русские туристы предпочли отдыхать у соседей и на Черном море
20 августа 2019, 03:09
"Применили "самое страшное оружие": ВСУ пожаловались на бойцов Донбасса
16 августа 2019, 04:54
Шойгу подписал исторический документ: Венесуэла ждет в гости военные корабли России
17 августа 2019, 14:54
На Порошенко ополчились иностранные инвесторы в Украину
16 августа 2019, 04:54
Запад: Россия ОБЯЗАНА рассказать о своей новой ракете (Анна Сочина)
19 августа 2019, 14:09
"Мацу надо подавать хозяевам": Жена премьера Израиля бросила каравай встречающих в Киеве
19 августа 2019, 07:39
Спит ли Путин по ночам? На кону будущее России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.