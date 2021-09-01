Лавров оценил вероятность своей отставки после выборов

Глава МИД России Сергей Лавров оценил вероятность своей отставки после парламентских выборов.

Глава МИД России Сергей Лавров ответил на вопрос о том, планирует ли он перейти в Госдуму по итогам парламентских выборов.

"Я не буду гадать по поводу результатов выборов в Государственную думу", - заявил Лавров в ходе выступления в МГИМО.

Лаврова спросили, видит ли он себя в качестве депутата, а также поступали ли ему такие предложения.

Глава внешнеполитического ведомства состоит в первой пятёрке кандидатов в Госдуму по списку "Единой России". Список также возглавляют министр обороны России Сергей Шойгу, уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелёва.

Выборы в парламент России пройдут с 17 по 19 сентября.