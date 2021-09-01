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Лавров оценил вероятность своей отставки после выборов
01 сентября 2021, 14:00 • 29 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров оценил вероятность своей отставки после парламентских выборов.
Глава МИД России Сергей Лавров ответил на вопрос о том, планирует ли он перейти в Госдуму по итогам парламентских выборов.
"Я не буду гадать по поводу результатов выборов в Государственную думу", - заявил Лавров в ходе выступления в МГИМО.
Лаврова спросили, видит ли он себя в качестве депутата, а также поступали ли ему такие предложения.
Глава внешнеполитического ведомства состоит в первой пятёрке кандидатов в Госдуму по списку "Единой России". Список также возглавляют министр обороны России Сергей Шойгу, уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелёва.
Выборы в парламент России пройдут с 17 по 19 сентября.
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