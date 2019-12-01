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Лавров оценил шансы восстановления отношений России и Украины
01 декабря 2019, 16:39 • 94 • Украина
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя возможность возобновления отношений Москвы и Киева, заявил, что если Украина в этом заинтересована, то за российской стороной «не заржавеет».
РИА Новости
Об этом он сказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».
По его словам, возможная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского будет полезной для понимания того, как Зеленский видит движение к выполнению минских договорённостей после неоднозначных и противоречивых заявлений, сделанных представителями его офиса.
Также он заявил, что возможность обсуждения президентами двух стран отношений России и Украины зависит не от Москвы. Лавров уточнил, что российская сторона не сокращала двусторонних отношений и не прерывала транспортное сообщение.
«Если украинская сторона, как сейчас многие эксперты в Киеве говорят, заинтересована в их возобновлении, думаю, что за нами не заржавеет», — цитирует его РИА Новости.
Ранее стало известно, что саммит в нормандском формате, запланированный на 9 декабря, планируется провести в Елисейском дворце.
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