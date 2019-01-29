Лавров оценил "прокол" Болтона: "Наводит на многие мысли"

Глава МИД России Сергей Лавров оценил "прокол" помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, комментируя историю с записью про "5 тысяч солдат в Колумбию". При этом министр подчеркнул, что это "наводит на многие мысли".

Во время пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров оценил недавний "прокол" помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона с записью про "5 тысяч солдат в Колумбию". Комментируя скандальную ситуацию, в которую попал американский чиновник, министр упрекнул его, словами СМИ, в "проявлении беспечности".

"Как пишут СМИ, проявил беспечность: оставил неприкрытыми записки, которые стали предметом наблюдения телекамер или фотоаппаратов", - напомнил суть "прокола" Болтона Лавров.

По мнению российского министра, это "наводит на многие мысли", особенно в свете призывов использовать для интервенции "соседей" Венесуэлы под предлогом "тяжелой гуманитарной ситуации".

Лавров отметил, что такие призывы звучат вполне открыто. И не только в Соединенных Штатах, но и в ряде других стран.