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Лавров оценил "прокол" Болтона: "Наводит на многие мысли"
29 января 2019, 15:24 • 111 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров оценил "прокол" помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, комментируя историю с записью про "5 тысяч солдат в Колумбию". При этом министр подчеркнул, что это "наводит на многие мысли".
Во время пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров оценил недавний "прокол" помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона с записью про "5 тысяч солдат в Колумбию". Комментируя скандальную ситуацию, в которую попал американский чиновник, министр упрекнул его, словами СМИ, в "проявлении беспечности".
"Как пишут СМИ, проявил беспечность: оставил неприкрытыми записки, которые стали предметом наблюдения телекамер или фотоаппаратов", - напомнил суть "прокола" Болтона Лавров.
По мнению российского министра, это "наводит на многие мысли", особенно в свете призывов использовать для интервенции "соседей" Венесуэлы под предлогом "тяжелой гуманитарной ситуации".
Лавров отметил, что такие призывы звучат вполне открыто. И не только в Соединенных Штатах, но и в ряде других стран.
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