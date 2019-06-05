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Лавров оценил перспективу проведения переговоров Путина и Зеленского

05 июня 2019, 19:54  •  58 • Украина
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК прокомментировал возможность проведения переговоров российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.
 
Reuters
 

Исходя из слов министра, о проведении подобной встречи в ближайшей перспективе говорить не приходится.

«Мы пока даже не знаем, какая политика будет у нового руководства Украины на направлении минских договорённостей и в целом на российском направлении. Оттуда звучат достаточно размытые сигналы. Например, что надо проводить референдум о том, возобновлять ли переговоры с Россией», — пояснил Лавров.

Он также отметил, что «не понял, о каких переговорах идёт речь», так как Москва не считает встречи по вопросам урегулирования конфликта в Донбассе в рамках контактной группы и нормандского формата «переговорами с Россией».

Кроме того, Лавров подчеркнул, что условием «движения вперёд» является выполнение договорённостей, заключённых ранее в нормандском формате.

«Так давайте их оформим, а потом уже будут готовиться новые нормандские саммиты», — заключил он.

Ранее Зеленский на встрече с общественными активистами прокомментировал возможность проведения референдума о заключении мирных договорённостей с Россией.

Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с ФАН оценил инициативу действующего лидера.

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