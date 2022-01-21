Лавров оценил документ Госдепа о пропаганде России: "Не выдерживает анализа"

Глава МИД России Сергей Лавров назвал ложью сведения Госдепартамента США о дезинформации России по ситуации на Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров оценил предоставленные в ходе переговоров с Госсекретарём США Энтони Блинкеном документы с американской стороны.

По словам Лаврова, это касается заявлений Госдепартамента о приписываемой России "дезинформации" по ситуации на Украине, в Грузии и других стран. В США указывали на роль RT и агентства Sputnik.

Бумаги, которые Госдепартамент специально готовил к сегодняшней встрече, их читать невозможно. Там достаточно полистать и наугад открыть любую страницу, чтобы убедиться, что всё, что там написано, не выдерживает никакого критического анализа...

- подчеркнул Лавров.

По словам русского дипломата, перечисленная в документах Госдепа информация "в большинстве случаев - чистая ложь", передаёт ТАСС .

Лавров подчеркнул, что официальная реакция МИД на этот американский документ уже была.

Глава МИД России подчеркнул по итогам переговоров в Женеве, что "печально", что "взрослые люди занимаются таким контестом".

"Вместо этого всё в российско-американских отношениях сводится к тому, как себя чувствует Зеленский и его режим. Неправильно это", - отметил министр.