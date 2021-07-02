Лавров отреагировал на решение Бахрейна вернуть посольство в Дамаск

Россия приветствует решение Бахрейна о возвращении посольства королевства в Дамаск. Об этом в пятницу, 2 июля, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бахрейна Абдель Латифом бен Рашедом аз-Заяни.

По его словам, Москва готова к сотрудничеству на месте по линии диппредставительств.

«Мы приветствуем решение Бахрейна вернуть свое посольство в Дамаск, готовы по линии наших дипломатических представительств там на месте продолжать тесный обмен оценками. И, безусловно, рассматриваем в качестве важного ближайшего шага возвращение Сирии в Лигу арабских государств», — сказал он.

24 июня пресс-служба МИД Казахстана сообщила, что очередной раунд переговоров по Сирии в столице Казахстана состоится 7–8 июля. Отмечалось, что участие в мероприятии примут делегации стран-гарантов — Ирана, России и Турции, а также правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. При этом в качестве наблюдателей примут участие высокие представители ООН, Иордании, Ливана и Ирака.

В этот же день сирийское агентство SANA сообщило о возобновлении полетов из Сирии в столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби с 30 июня.

В начале мая издающаяся в Лондоне общеарабская газета Rai Al Youm сообщила, что посольство Саудовской Аравии в Сирии вновь начнет работать после окончания мусульманского поста в священный для верующих месяц Рамадан и праздника Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам). Празднование Ид-аль-Фитр в королевстве проходит три дня, в этом году оно завершилось 15 мая.

11 апреля Лавров в беседе с египетской газетой «Аль-Ахрам» заявил, что многие арабские страны осознают необходимость восстановления связей с Дамаском. По словам главы российской дипломатии, руководство Саудовской Аравии и ОАЭ настроено на скорейшее возвращение Сирии в «арабскую семью», неотъемлемой частью которой она была и остается.

Министр выразил уверенность, что чем скорее такой шаг будет сделан, тем лучше и это способствовало бы «достижению взаимопонимания между сирийцами по вопросам комплексного урегулирования кризиса в Сирии, включая его политическую составляющую».

15 марта, глава международного комитета сирийского парламента Бутрус аль-Маржан заявил «Известиям», что Дамаск рассчитывает на восстановление членства в Лиге арабских государств (ЛАГ) до конца 2021 года. Он отметил, что главное условие возвращения САР в «арабскую семью» — признание странами ЛАГ сирийского суверенитета над всей территорией страны.

В декабре 2018 года издание The Washington Post сообщило, что сирийский лидер Башар Асад восстанавливает позиции в арабском мире, так как с ним восстанавливают связи бывшие противники.

На это, как отмечалось, указывали такие факты, как открытие в 2018 году границы Сирии с Иорданией. Кроме того, Объединенные Арабские Эмираты в том же году заново открыли в Сирии посольство, а Бахрейн сообщил, что его посольство продолжит работу в Дамаске.

С марта 2011 года в Сирии продолжается вооруженный конфликт. К настоящему моменту основная группировка террористов ИГ (организация запрещена в РФ) разгромлена. В некоторых провинциях страны действуют разрозненные отряды боевиков.