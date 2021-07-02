Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Отогнали наглеца": Коц показал бегство эсминца США
"Ми з тобою не один народ": Зеленского поставили в тупик одной фотогра...
Американский эсминец вторгся в русские воды возле Крыма - Коц
В Кремле ответили на вопрос о готовности открыть огонь по кораблям НАТО
Главная / Политика

Лавров отреагировал на решение Бахрейна вернуть посольство в Дамаск

02 июля 2021, 18:25  •  92 • Политика
Россия приветствует решение Бахрейна о возвращении посольства королевства в Дамаск. Об этом в пятницу, 2 июля, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бахрейна Абдель Латифом бен Рашедом аз-Заяни.
По его словам, Москва готова к сотрудничеству на месте по линии диппредставительств.
«Мы приветствуем решение Бахрейна вернуть свое посольство в Дамаск, готовы по линии наших дипломатических представительств там на месте продолжать тесный обмен оценками. И, безусловно, рассматриваем в качестве важного ближайшего шага возвращение Сирии в Лигу арабских государств», — сказал он.
24 июня пресс-служба МИД Казахстана сообщила, что очередной раунд переговоров по Сирии в столице Казахстана состоится 7–8 июля. Отмечалось, что участие в мероприятии примут делегации стран-гарантов — Ирана, России и Турции, а также правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. При этом в качестве наблюдателей примут участие высокие представители ООН, Иордании, Ливана и Ирака.
В этот же день сирийское агентство SANA сообщило о возобновлении полетов из Сирии в столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби с 30 июня.
В начале мая издающаяся в Лондоне общеарабская газета Rai Al Youm сообщила, что посольство Саудовской Аравии в Сирии вновь начнет работать после окончания мусульманского поста в священный для верующих месяц Рамадан и праздника Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам). Празднование Ид-аль-Фитр в королевстве проходит три дня, в этом году оно завершилось 15 мая.
11 апреля Лавров в беседе с египетской газетой «Аль-Ахрам» заявил, что многие арабские страны осознают необходимость восстановления связей с Дамаском. По словам главы российской дипломатии, руководство Саудовской Аравии и ОАЭ настроено на скорейшее возвращение Сирии в «арабскую семью», неотъемлемой частью которой она была и остается.
Министр выразил уверенность, что чем скорее такой шаг будет сделан, тем лучше и это способствовало бы «достижению взаимопонимания между сирийцами по вопросам комплексного урегулирования кризиса в Сирии, включая его политическую составляющую».
15 марта, глава международного комитета сирийского парламента Бутрус аль-Маржан заявил «Известиям», что Дамаск рассчитывает на восстановление членства в Лиге арабских государств (ЛАГ) до конца 2021 года. Он отметил, что главное условие возвращения САР в «арабскую семью» — признание странами ЛАГ сирийского суверенитета над всей территорией страны.
В декабре 2018 года издание The Washington Post сообщило, что сирийский лидер Башар Асад восстанавливает позиции в арабском мире, так как с ним восстанавливают связи бывшие противники.
На это, как отмечалось, указывали такие факты, как открытие в 2018 году границы Сирии с Иорданией. Кроме того, Объединенные Арабские Эмираты в том же году заново открыли в Сирии посольство, а Бахрейн сообщил, что его посольство продолжит работу в Дамаске.
С марта 2011 года в Сирии продолжается вооруженный конфликт. К настоящему моменту основная группировка террористов ИГ (организация запрещена в РФ) разгромлена. В некоторых провинциях страны действуют разрозненные отряды боевиков.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






92
Источник
Похожие новости
02 июля 2021, 01:00
В Киеве сделали вывод после прямой линии с Путиным: Украине осталось недолго
02 июля 2021, 01:00
"Чехи не понимают правил игры": Иностранцев впечатлил меткий ответ Захаровой
02 июля 2021, 09:15
Никаких оправданий: Русские дипломаты осадили США и ткнули в их собственное "бревно"
02 июля 2021, 11:05
"Глубоководное чудище" Путина напугало англичан: "Стреляет по-дикому"
02 июля 2021, 09:15
Оружейный провал Украины списали на "деградирующую" Россию
02 июля 2021, 04:40
"Живут в придуманном мире": Политолог рассказал, когда русские и украинцы будут едины
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 июля 2021, 01:00
В Киеве сделали вывод после прямой линии с Путиным: Украине осталось недолго
02 июля 2021, 01:00
"Чехи не понимают правил игры": Иностранцев впечатлил меткий ответ Захарово...
02 июля 2021, 05:35
На Украине напуганы новым мощным российским оружием
02 июля 2021, 09:15
Никаких оправданий: Русские дипломаты осадили США и ткнули в их собственное "бре...
02 июля 2021, 11:05
"Глубоководное чудище" Путина напугало англичан: "Стреляет по-дикому&q...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 июня 2021, 06:15
"Страшное лицо" не помогло: Яков Кедми о реакции Лондона на открытый русскими огонь
26 июня 2021, 06:35
Переговоры с Москвой по газу в Киеве свели к летающим карандашам
26 июня 2021, 02:55
Украинский самолёт начал крушить имущество НАТО, едва долетев до Великобритании
30 июня 2021, 04:05
"Отогнали наглеца": Коц показал бегство эсминца США
29 июня 2021, 16:10
Мария Захарова – обидевшим Лаврова: "Отсмеялись? А теперь посмеюсь я"
28 июня 2021, 04:25
Никита Михалков уместил в 10 слов итоги встречи Путина и Байдена
01 июля 2021, 21:20
"Вы сказали Путину, что Крым - это Украина?": Норкин взорвал зал анекдотом про Зеленского
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.