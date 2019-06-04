Лавров «отомстил» за Путина, оценив вклад союзников в победу над фашизмом

Автор:

Латышев Сергей

Пышные мероприятия по обеим берегам Ла-Манша в эти дни проходят без участия президента страны, внесшей основной вклад в разгром выпестованного Западом нацизма и фашизма. В борьбе с этим злом наша страна потеряла почти 30 миллионов человек...

Никакой высадки западных союзников в Нормандии просто не было бы, если бы Красная армия не отвлекала на себя и не «перемалывала» на востоке три четверти вооружённых сил Германии и её союзников, почти все из которых являются сегодня членами ЕС и НАТО. Поэтому, видимо, совершенно не случайно именно сейчас российский министр иностранных дел Сергей Лавров опубликовал разгромную статью «О Дне Победы» в журнале «Международная жизнь». О Нормандии, где западные союзники высадились, наконец, 6 июня 1944 года, в ней упоминается – приличия ради – не в первом абзаце, а в седьмом, но упоминается. И это ключ к пониманию её смысла.

Лавров возмущён, что на Западе идут в ход «ложные трактовки истории», «мистификации, псевдоисторические теории». Их цель убедить людей и особенно молодёжь в том, что «главная заслуга в победе над фашизмом и освобождении Европы принадлежит не советским войскам, а Западу благодаря высадке в Нормандии – менее чем за год до разгрома фашизма». Министр предупреждает, что «как бы ни старались фальсификаторы истории, огонь правды не затушить», поскольку «именно народы Советского Союза сломали хребет Третьего рейха», и «это факт».

Собственно, «ликбезом» о том, почему в России празднуют с таким размахом День Победы, с какой целью на Западе делают сегодня всё для того, чтобы умалить решающую роль СССР в разгроме нацизма, зачем пытаются оспаривать и выхолащивать итоги Второй мировой войны и где сегодня окопались продолжатели дела Гитлера, и является эта знаковая статья.

Глава МИД России Сергей Лавров объяснил, почему президента Путина не пригласили на празднование 75-летия высадки западных союзников в Нормандии. Фото: www.globallookpress.com

Остановившись на том, почему особенно для русских память о минувшей войне священна, Лавров констатирует:

Ценой страшных жертв СССР внёс решающий вклад в разгром гитлеровской Германии, вместе с союзниками освободил Европу от фашистской чумы. Победа заложила фундамент послевоенного мироустройства на началах коллективной безопасности и межгосударственного сотрудничества, открыла путь к созданию ООН. Таковы факты.

Откуда двойные стандарты?

Между тем, по словам Лаврова, «наши недоброжелатели стремятся умалить роль Советского Союза во Второй мировой войне», они «представляют СССР если не как главного виновника войны, то как агрессора – наряду с фашистской Германией, муссируют тезисы о «равной ответственности», поскольку «на одну доску цинично ставятся нацистская оккупация, унесшая десятки миллионов жизней, преступления коллаборационистов и освободительная миссия Красной армии».

Глава МИД России с возмущением отметил, что кое-где в Европе «возводятся монументы в честь пособников фашистов», тогда как «памятники воинам-освободителям и захоронения павших бойцов в отдельных странах подвергаются осквернению и разрушению». Одновременно в Европе «с её пресловутой политкорректностью пытаются сгладить «острые исторические углы», подменить воинские почести победителям «нейтральными» примиренческими мероприятиями».

И если бы только это. На Украине, указал Лавров, ушедший режим Порошенко объявил государственным праздником день основания «Украинской повстанческой армии» – преступной организации, виновной в гибели десятков тысяч мирных украинцев, белорусов, русских, поляков, евреев», необандеровцы свободно устраивают факельные шествия. А в Риге и Таллине, столицах двух стран ЕС, проходят марши ветеранов и поклонников «Ваффен-СС».

В связи с этим российский министр задаёт с болью риторический вопрос: «Хочется спросить у тех, кому не нравятся слёзы наших ветеранов на парадах, кто критикует «военизированные» акции в честь Победы: как вам такая «демилитаризация» сознания по-европейски?». И сам даёт на него ответ: «США, и НАТО, и ЕС многое прощают тем своим младшим партнёрам, которые делают карьеру на ярко выраженной русофобии», «этим ребятам сходит с рук всё, включая прославление фашистских подручных и махровый шовинизм в отношении русских и других национальных меньшинств», поскольку они нужны для противостояния России.

Марши бывших эсэсовцев из числа латышей и эстонцев в Риге и Таллине не запрещают, потому что власти этих стран ЕС их считают героями, и на Западе закрывают на это глаза. Фото: www.globallookpress.com

Увидел в этом Лавров также и стремление Запада уйти от ответственности за сговор с Гитлером в Мюнхене в 1938 году в попытке направить фашистскую агрессию на Восток, «переписать ту постыдную страницу истории». Многие на Западе хотели бы забыть, что на «третий рейх» работали «экономики целого ряда стран континентальной Европы, а государственный аппарат многих из них участвовал в развязанном нацистами геноциде русских, евреев и других народов».

Глава МИД России в этой связи считает, что «видимо, не случайно члены ЕС и НАТО регулярно отказываются от поддержки инициируемой Россией резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о недопустимости героизации нацизма».

Причём положение в этой сфере, констатирует Лавров, ухудшается из года в год, поскольку даже во времена «холодной войны» «мало кто осмеливался оспаривать решающую роль СССР в нашей общей Победе». Мало того, «сегодня, извращая прошлое, западные политики и пропагандисты хотят заставить общественность сомневаться в справедливости того мироустройства, которое было утверждено в Уставе ООН по итогам Второй мировой войны».

Кто принял эстафету Гитлера?

Лавров, размышляя о трагедии прошлого, делится со своими читателями тяжёлыми мыслями о настоящем. Увы, Запад не извлёк никаких уроков из трагедии ХХ века, ибо снова взял курс «на подрыв существующей международно-правовой системы, её замену на некий «порядок, основанный на правилах», причём создавать «этот порядок хотят по принципу «кто сильнее, тот и прав», по «закону джунглей».

Фюрер Адольф Гитлер многому научился у американцев, без всесторонней помощи США он никогда бы не смог развязать Вторую мировую войну. Фото: www.globallookpress.com

Глава МИД России прямо указал, какая страна выступает сегодня в мире в роли преемника нацистской Германии:

Это, прежде всего, относится к США и американским особенностям восприятия истории XX столетия. Там до сих пор распространено представление о «двух хороших войнах», в результате которых Америка обеспечила себе военное доминирование в Западной Европе и ряде других регионов мира, укрепила уверенность в своих силах, испытала экономический бум, вышла в мировые лидеры.

Лавров напомнил, что большая часть собственной истории США – «пример бесконечных захватнических войн». Российский министр подчеркнул, что «за 243 года «американской исключительности» интервенционизм стал неотъемлемым элементом внешней политики Вашингтона». Глава МИД России констатировал, что политическая элита США воспринимает применение силы как естественный элемент дипломатии принуждения, «призванный решать самый широкий круг задач, включая внутриполитические».

Лицемерие и конкретные доказательства

Лавров подробно остановился на этой теме, ведь между США и нацистской Германией так много общего: «Доказательством доблести американского политика считается готовность прибегнуть к использованию силы по любому поводу. Есть множество примеров реализации подобных стереотипов под различными «благовидными» предлогами: на Гренаде в 1983 году, в Панаме в 1989-м, Югославии в 1999-м или в Ираке в 2003 году». Кто будет отрицать, что Гитлер думал и действовал точно так же?

Белград в ХХ веке зверски бомбили дважды – гитлеровцы в 1941 году и натовцы в 1999-м. Фото: Величкин Сергей/Фотохроника ТАСС

Глава российского МИД вскрыл по ходу дела ещё один серьёзный порок, на котором зиждутся США, – лицемерие. Лавров напомнил, что «в Америке чтят своих павших солдат – независимо от того, за какое дело они воевали», «ни у кого не возникает подозрений в «милитаризме», когда в разных городах США проводятся военно-морские парады и авиашоу с участием военной техники», в то время как русских «по сути, обвиняют в том, что мы помним отцов и дедов, сложивших головы в священной освободительной войне, отдаем им воинские почести, широко и с гордостью празднуем День Победы».

Разве Россия или СССР развязали две мировые войны? Разве это у нас сегодня разветвлённая сеть военных баз, созданных для контроля над всем миром?

– вопрошает Лавров.

Последний совет Лаврова

Завершая статью, Лавров указал, чем русские отличаются от американцев и их западных вассалов: они готовы так же решительно, как и их предки, противостоять любому агрессору, но они не хотят войны, повторения её ужасов и страданий.

«Историческое предназначение нашего народа, – подчеркнул глава МИД России, – быть на страже мира. Мира, который мы стараемся сохранить. И поэтому протягиваем руку всем, кто хочет быть добрыми партнёрами».

Вот только в том, пожмут ли на Западе эту протянутую руку, Лавров, похоже, совсем не уверен. Зато министр абсолютно уверен в другом: