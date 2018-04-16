|
Лавров: отношения России и Запада сейчас хуже, чем во времена холодной войны
16 апреля 2018, 14:24 • 27 • Политика
Отношения России и Запада сейчас хуже, чем во времена холодной войны, раньше не было одержимости русофобией - Лавров.
Подпишитесь на нас
27
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
13 апреля 2018, 07:09
|
15 апреля 2018, 01:09
|
10 апреля 2018, 14:09
|
14 апреля 2018, 00:54
|
11 апреля 2018, 02:54
|
11 апреля 2018, 12:24
|
10 апреля 2018, 02:39