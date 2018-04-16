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Лавров: отношения России и Запада сейчас хуже, чем во времена холодной войны

16 апреля 2018, 14:24  •  27 • Политика

Отношения России и Запада сейчас хуже, чем во времена холодной войны, раньше не было одержимости русофобией - Лавров.

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