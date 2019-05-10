Лавров отметил значительные расхождения в позициях России и Японии по мирному договору

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Расхождения в позициях Москвы и Токио по мирному договору пока весьма значительны. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Японии Таро Коно.

"Вы посещаете Россию сразу после восшествия на престол императора Нарухито и наступления в Японии эры Рэйва ("Прекрасной гармонии"). Надеемся, что эта эра станет благодатной и для российско-японских отношений", - отметил министр.

По его словам, нынешний третий раунд переговоров ведется по решению лидеров двух стран об ускорении диалога по мирному договору на основе Совместной декларации СССР и Японии от 1956 года. "В соответствии с этими договоренностями на нас с вами возложена очень серьезная задача обеспечить последовательное выведение двусторонних отношений на качественно новый уровень, который позволит искать взаимоприемлемые развязки по деликатным проблемам", - добавил глава МИД РФ.

"В ходе двух предыдущих раундов в январе и феврале, а также в ходе консультаций наших заместителей были изложены принципиальные подходы сторон, подробнейшим образом обсуждены исторические и юридические аспекты, - сказал он. - Надеюсь, что эти переговоры и консультации позволили сторонам лучше понять, в чем состоят расхождения в позициях, а расхождения пока весьма значительны, и где есть резервы, возможности для сближения наших подходов".

По словам министра, такое всеобъемлющее понимание ситуации "принципиально важно для реалистичной оценки перспектив" переговоров между РФ и Японией. "Рассчитываю на продолжение содержательной, конструктивной дискуссии", - сказал Лавров.