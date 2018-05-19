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Лавров отменил визиты в Аргентину и на Кубу

19 мая 2018, 15:24  •  12 • Политика

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отменил визиты в Аргентину и на Кубу из-за мероприятий по линии сформированного правительства. Об этом сообщили ТАСС в МИД РФ, отметив, что на встрече глав "Большой двадцатки" Россия будет представлена на уровне заместителя министра.

"В связи с серией мероприятий по линии сформированного правительства визиты министра иностранных дел в Аргентину и на Кубу в запланированные дни не состоятся, - информировали в дипведомстве, - На заседании "двадцатки" в Буэнос-Айресе Россия будет представлена на уровне заместителя министра".

В пятницу премьер-министр РФ Дмитрий Медведев представил президенту Владимиру Путину кандидатуры в новый кабмин, которые глава государства поддержал. По словам пресс-секретаря премьер-министра Натальи Тимаковой, первое заседание нового правительства пройдет в начале следующей недели до открытия Петербургского международного экономического форума, который начнет свою работу 24 мая.

Ранее посол Аргентины в РФ Рикардо Лагорио сообщил ТАСС, что министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях СМИД "двадцатки" в Аргентине планировал провести встречи с президентом страны Маурисио Макри и главой МИД страны Хорхе Фори.

Начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт сообщила, что Госсекретарь США Майкл Помпео не намерен принимать участие в совещании глав внешнеполитических ведомств Группы двадцати. Как она уточнила, вместо Помпео на эту международную встречу поедет первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан.

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