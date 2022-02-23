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Лавров отчитал генсека ООН. Расплата за утаиваемый геноцид?

23 февраля 2022, 12:10  •  243 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров отчитал генсека ООН Антониу Гутерриша за то, что тот ни разу не возвысил свой голос по поводу ситуации на Украине и выполнения минских соглашений. В том числе критике подверглись и заявления Гутерриша о геноциде в Донбассе.
Генсек ООН оказался подвержен давлению Запада по поводу происходящего на востоке Украины. Заявления Антониу Гутерриша по ситуации в Донбассе, как подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров, не соответствуют его статусу и полномочиям по уставу организации.
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