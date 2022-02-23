Лавров отчитал генсека ООН. Расплата за утаиваемый геноцид?

Глава МИД России Сергей Лавров отчитал генсека ООН Антониу Гутерриша за то, что тот ни разу не возвысил свой голос по поводу ситуации на Украине и выполнения минских соглашений. В том числе критике подверглись и заявления Гутерриша о геноциде в Донбассе.

Генсек ООН оказался подвержен давлению Запада по поводу происходящего на востоке Украины. Заявления Антониу Гутерриша по ситуации в Донбассе, как подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров, не соответствуют его статусу и полномочиям по уставу организации.

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