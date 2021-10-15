Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Раскрыта причина настойчивости Нуланд приехать в Россию
Захарова намекнула, о чём с Нуланд разговаривали в Москве за закрытыми дверями
Захарова одной фразой осадила украинский МИД по поводу Поклонской
Британские журналисты челом бьют: Русские, простите, это была ложь
Главная / Политика

Лавров осудил Германию за отказ платить некоторым блокадникам

15 октября 2021, 17:20  •  71 • Политика
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
В Москве призвали Берлин отказаться от двойных стандартов
Вопиющей несправедливостью назвал министр иностранных дел России Сергей Лавров решение правительства Германии платить не всем выжившим жителям блокадного Ленинграда, а только лицам европейской национальности. 
По словам главы внешнеполитического ведомства, Берлин объясняет свою ответственность перед евреями, так как считают их жертвами Холокоста, и на этом основании перечисляет им денежную компенсацию. Но блокада Ленинграда – преступление не менее страшное, чем Холокост, настаивает министр. И люди там погибали от голода, обстрелов и болезней вне зависимости от национальности.
"Вот уже более десяти лет мы пытаемся понять, как же со всеми остальными (блокадниками), которые тоже выживали в нечеловеческих условиях",
– указал Лавров на двойные стандарты Берлина. Однако там, по словам министра, руководствуются непонятной логикой, передает РИА ФАН.
Заявление Лаврова прозвучало 15 октября на Всемирном конгрессе соотечественников, которых проходит в Москве. Один из участников конгресса из Израиля назвал главу МИД РФ "настоящим маршалом соотечественников" и вручил ему роскошный подарок.
Ранее сообщалось, что в Германии приняли решение назначить специальные выплаты евреям-блокадникам, а в качестве извинения перед остальными ветеранами перечислили деньги на ремонт больницы в Санкт-Петербурге.
Ранее Польша заявила о намерении поднять вопрос о новых репарациях за ущерб от действий Германии в годы Второй мировой войны, однако в ФРГ отвергли эти претензии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





71
Источник
Похожие новости
15 октября 2021, 00:25
В Болгарии предложили решить газовый кризис с помощью Крыма: Способ состоит из двух шагов
15 октября 2021, 03:55
Для возобновления войны Зеленскому хватит одной фразы. Политолог успокоила: "Возврата не будет"
15 октября 2021, 09:45
"Это не просто оскорбления": Журналист заявил о "чёрной метке" Кремля Зеленскому
15 октября 2021, 00:25
Японии грозит конфликт с США из-за слов премьера о Курилах
15 октября 2021, 03:55
В Госдепе указали Европе, от кого зависит её энергобезопасность: От русских ждут действий
15 октября 2021, 13:15
"Простите, что отвлекаю": Журналист обратился к Захаровой из-за вопиющей ситуации в Донбассе
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 октября 2021, 00:25
В Болгарии предложили решить газовый кризис с помощью Крыма: Способ состоит из двух ш...
15 октября 2021, 03:55
Для возобновления войны Зеленскому хватит одной фразы. Политолог успокоила: "Воз...
15 октября 2021, 09:45
"Это не просто оскорбления": Журналист заявил о "чёрной метке" Кр...
15 октября 2021, 02:10
Зеленский похитил человека ради фотографии с Путиным
15 октября 2021, 00:25
Японии грозит конфликт с США из-за слов премьера о Курилах
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 октября 2021, 15:15
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила «схлопнуть» украинскую экономику
14 октября 2021, 06:55
Спецпредставитель президента США поставил России ядерный ультиматум
11 октября 2021, 03:05
Украинцы сбили самолёт с десятками пассажиров и свалили вину на Россию. История повторяется
13 октября 2021, 00:35
Британские журналисты челом бьют: Русские, простите, это была ложь
10 октября 2021, 00:15
Дом Порошенко под угрозой штурма: Десятки силовиков сдерживают митингующих
14 октября 2021, 01:05
Захарова намекнула, о чём с Нуланд разговаривали в Москве за закрытыми дверями
10 октября 2021, 09:35
Запад некому кормить: он ждет спасения от России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.