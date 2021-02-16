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Лавров остановил истерику Брюсселя легким шлепком – эксперт

16 февраля 2021, 10:45  •  271 • Политика
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Призывы и уговоры на Евросоюз уже не действуют
Слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о разрыве отношений Москвы и Брюсселя являются попыткой привести европейцев в разумное состояние. Испытанный способ остановить истерику с помощью пощечины в данном случае использован на дипломатическом уровне. Так считает политолог Александр Сосновский.
На прошлой неделе глава российского внешнеполитического ведомства заявил в интервью, что Москва готова к прекращению отношений с ЕС. Это вызвало эмоциональную реакцию со стороны европейских партнеров. Там "не поняли", с чего это вдруг Лавров заговорил о разрыве.
На пресс-конференции после переговоров с финским коллегой Пеккой Хаависто Лавров попытался донести свою мысль еще раз: он отметил, что Евросоюз сам отдаляется от России, причем это продолжается уже несколько лет, таким образом, вполне может произойти и окончательный разрыв.
По мнению Сосновского, эти слова должны подействовать на Брюссель как пощечина, то есть успокоить и заставить осознать реальность.
"Слова о Евросоюзе, сказанные Лавровым, стали такой таким легким шлепком по Брюсселю. По-моему, действует",
– написал Сосновский в своем телеграм-канале.
Ранее Лавров отказался назвать имена друзей, чтобы они не попали в черный список на Западе.

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