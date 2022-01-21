Лавров остался недоволен расследования Госдепа: "Читать невозможно"

Сергей Лавров оценил расследования Госдепа и пришёл к выводу: "Читать невозможно".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном ответил на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции. В том числе, высказался о расследовании Госдепа о фейках в российских средствах массовой информации.

Лавров подчеркнул, что читать эти расследования невозможно. Но приходится. Есть отдельное подразделение, которое занято проверкой информации - его возглавляет официальный представитель МИД России Мария Захарова:

Они обязаны все это изучать. И реакция уже последовала. Не думаю, что следует дополнительно как-то комментировать, - подчеркнул Лавров, добавив. - Там достаточно полистать и наугад открыть любую страницу, чтобы убедиться, что всё, что там написано не выдерживает никакого критического анализа.

В большинстве случаев, так называемые расследования Госдепа оказываются банальной ложью, добавил Сергей Лавров.