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Лавров остался недоволен расследования Госдепа: "Читать невозможно"
21 января 2022, 16:05 • 274 • Политика
Сергей Лавров оценил расследования Госдепа и пришёл к выводу: "Читать невозможно".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном ответил на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции. В том числе, высказался о расследовании Госдепа о фейках в российских средствах массовой информации.
Лавров подчеркнул, что читать эти расследования невозможно. Но приходится. Есть отдельное подразделение, которое занято проверкой информации - его возглавляет официальный представитель МИД России Мария Захарова:
В большинстве случаев, так называемые расследования Госдепа оказываются банальной ложью, добавил Сергей Лавров.
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