Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Бородай назвал цену, которую придётся заплатить за признание Донбасса: "Вой...
"Обратный отсчёт пошёл": дипломат предупредил страны Запада о риске не...
"Будет предложен размен": Аналитики "расшифровали" обращение...
"Он так осмелел или сам не понял?": "Успокоительную" речь Зе...
Главная / Политика

Лавров остался недоволен расследования Госдепа: "Читать невозможно"

21 января 2022, 16:05  •  274 • Политика
Сергей Лавров оценил расследования Госдепа и пришёл к выводу: "Читать невозможно".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном ответил на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции. В том числе, высказался о расследовании Госдепа о фейках в российских средствах массовой информации.
Лавров подчеркнул, что читать эти расследования невозможно. Но приходится. Есть отдельное подразделение, которое занято проверкой информации - его возглавляет официальный представитель МИД России Мария Захарова:
Они обязаны все это изучать. И реакция уже последовала. Не думаю, что следует дополнительно как-то комментировать, - подчеркнул Лавров, добавив. - Там достаточно полистать и наугад открыть любую страницу, чтобы убедиться, что всё, что там написано не выдерживает никакого критического анализа.
В большинстве случаев, так называемые расследования Госдепа оказываются банальной ложью, добавил Сергей Лавров.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



274
Источник
Похожие новости
21 января 2022, 06:10
Сразу три флота России пришли в движение. Где будет нанесён удар?
21 января 2022, 06:10
"Допустим, война": Нардеп предсказал реакцию властей Украины. Цензурно не получилось
21 января 2022, 04:25
Шутка Путина: Чего больше всего испугалась Польша?
21 января 2022, 13:45
Американские журналисты набросились на Рябкова и были повержены. Хватило одной фразы
21 января 2022, 02:40
Вопрос с Курилами можно решить за минуту. В Китае рассказали, кто победит
21 января 2022, 06:10
Захарова разоблачила "пассажи нечеловеческой лжи" Госдепа: "Доказательство гениальное"
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 января 2022, 06:10
Сразу три флота России пришли в движение. Где будет нанесён удар?
21 января 2022, 09:40
Миллиардные вложения Украины в добычу газа дали ошеломляющий результат
21 января 2022, 06:10
"Допустим, война": Нардеп предсказал реакцию властей Украины. Цензурно не п...
21 января 2022, 04:25
Шутка Путина: Чего больше всего испугалась Польша?
21 января 2022, 13:45
Американские журналисты набросились на Рябкова и были повержены. Хватило одной фразы
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 января 2022, 09:20
Госсекретарь США обратился к Москве и разозлил русских: Выметайтесь!
21 января 2022, 06:10
"Допустим, война": Нардеп предсказал реакцию властей Украины. Цензурно не получилось
15 января 2022, 00:00
В Казахстане избавляются от имени Нурсултана Назарбаева
15 января 2022, 17:30
Диванные войска Украины объявили мобилизацию
19 января 2022, 18:00
Время США закончилось. Названо три способа усмирить воинственную Америку
17 января 2022, 08:35
Поворот на Север: Россия отказалась выбирать между Западом и Востоком
15 января 2022, 18:05
Навальный вышел по УДО… или по HBO?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.