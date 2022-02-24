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Лавров описал ситуацию в мире словами песни Слепакова: "Никто нас не любит, но поиметь все хотят"

24 февраля 2022, 20:50  •  72 • Политика
Глава МИД Лавров отметил, что юморист Слепаков очень точно уловил суть международных отношений в песне, которая начинается со слов "Америка нас не любит".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил песню юмориста Семёна Слепакова, которая начинается со слов "Америка нас не любит". По мнению главы МИД России, комик очень точно передал суть процессов на мировой арене.
Речь идёт о песне, в которой Слепаков перечисляет страны, которые не любят Россию и по-простому объясняет, что Запад хочет от нашей страны. А в конце юморист простыми словами говорит, почему у ненавистников России ничего не получится.
В общем, никто нас не любит, но поиметь все очень хотят,
- гласят строчки песни.
Далее комик поясняет, что Россия женщина гордая и без любви ни с кем не будет. А если кто-то попытается взять её силой, то его ожидает очень неприятный сюрприз.
Думаю, глубоко проник в понимание предмета Семён Слепаков, когда он написал текст, начинающийся словами "Америка нас не любит",
- прокомментировал Сергей Лавров.
Напомним, что Семён Слепаков известен своими сатирическими песнями и стихами. После того, как он высмеял "мирный протест в Москве", в ходе которого пострадали правоохранители, от юмориста начали травить в Сети.

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