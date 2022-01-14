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Лавров описал миссию ОДКБ в Казахстане русской пословицей
14 января 2022, 16:25 • 74 • Политика
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что миротворческий опыт ОДКБ больше не придётся применять.
Лавров прокомментировал ситуацию в Казахстане и подчеркнул, что надеется на мирную обстановку, в которой не нужны будут миссии ОДКБ.
- сказал глава МИД России.
Россия делает всё необходимое, чтобы предотвратить кризисные ситуации, в том числе по линии соответствующих структур ОДКБ, подытожил Лавров.
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