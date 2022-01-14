Лавров описал миссию ОДКБ в Казахстане русской пословицей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что миротворческий опыт ОДКБ больше не придётся применять.

Лавров прокомментировал ситуацию в Казахстане и подчеркнул, что надеется на мирную обстановку, в которой не нужны будут миссии ОДКБ.

Я надеюсь, что больше не придётся этот опыт применять, но надо "держать порох сухим", если русскую пословицу применить,

- сказал глава МИД России.

Россия делает всё необходимое, чтобы предотвратить кризисные ситуации, в том числе по линии соответствующих структур ОДКБ, подытожил Лавров.