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Лавров описал миссию ОДКБ в Казахстане русской пословицей

14 января 2022, 16:25  •  74 • Политика
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что миротворческий опыт ОДКБ больше не придётся применять.
Лавров прокомментировал ситуацию в Казахстане и подчеркнул, что надеется на мирную обстановку, в которой не нужны будут миссии ОДКБ.
Я надеюсь, что больше не придётся этот опыт применять, но надо "держать порох сухим", если русскую пословицу применить,
- сказал глава МИД России.
Россия делает всё необходимое, чтобы предотвратить кризисные ситуации, в том числе по линии соответствующих структур ОДКБ, подытожил Лавров.

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