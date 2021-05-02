Лавров одной фразой раскрыл реальные планы Лондона

Глава МИД России Сергей Лавров одной лишь фразой раскрыл реальные планы Лондона в отношении Москвы. Прозорливости русского министра удивились сами британцы.

Британский политолог Финиан Каннингем считает, что Лаврову удалось раскусить, в чём состоит хитрость политики Соединённого Королевства. Ранее руководитель Министерства иностранных дел России заявил, что Лондон играет одну из ключевых ролей в углублении кризиса между Москвой и Западом.

По его словам, Великобритания официально не отказывается от диалога с Россией, но при этом всеми силами пытается отвадить остальные страны от сотрудничества с русскими. Таким образом Туманный Альбион создаёт брешь в отношениях между Россией и Евросоюзом.

"Всего лишь одним заявлением Сергей Лавров вывел на чистую воду и британское правительство, и британские спецслужбы, окончательно запутавшиеся в своей двуличной и лицемерной игре", - цитирует Каннингема сайт Evo-rus.com.

По словам британского политолога, именно эта прозорливость и открытость, которую Москва противопоставляет хитрости и скрытности Лондона, в конечном итоге приведёт Россию к победе.

Напомним, отношения между Россией и Великобританией обострились в марте 2018 года, когда проживающий в Великобритании бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были доставлены в больницу с симптомами отравления. Лондон тогда заявил, что Скрипалей якобы отравили "русские агенты" с помощью яда "Новичок". И хотя никаких доказательств этой версии так и не было представлено, британские власти выслали из страны русских дипломатов и посоветовали европейским партнёрам последовать их примеру.