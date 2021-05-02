Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Что задумала Британия на Украине: Военный эксперт раскрыл планы НАТО
Те, кто на дне, раскачают страну: Всё катится к катастрофе, не замечать невозмож...
Госдеп США пригрозил России: "Если закроете "Радио Свобода"*, мы ...
Болгария выслала российского дипломата и попросила у Москвы помощи
Главная / Политика

Лавров одной фразой раскрыл реальные планы Лондона

02 мая 2021, 00:00  •  29 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров одной лишь фразой раскрыл реальные планы Лондона в отношении Москвы. Прозорливости русского министра удивились сами британцы.
Британский политолог Финиан Каннингем считает, что Лаврову удалось раскусить, в чём состоит хитрость политики Соединённого Королевства. Ранее руководитель Министерства иностранных дел России заявил, что Лондон играет одну из ключевых ролей в углублении кризиса между Москвой и Западом.
По его словам, Великобритания официально не отказывается от диалога с Россией, но при этом всеми силами пытается отвадить остальные страны от сотрудничества с русскими. Таким образом Туманный Альбион создаёт брешь в отношениях между Россией и Евросоюзом.
"Всего лишь одним заявлением Сергей Лавров вывел на чистую воду и британское правительство, и британские спецслужбы, окончательно запутавшиеся в своей двуличной и лицемерной игре", - цитирует Каннингема сайт Evo-rus.com.
По словам британского политолога, именно эта прозорливость и открытость, которую Москва противопоставляет хитрости и скрытности Лондона, в конечном итоге приведёт Россию к победе.
Напомним, отношения между Россией и Великобританией обострились в марте 2018 года, когда проживающий в Великобритании бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были доставлены в больницу с симптомами отравления. Лондон тогда заявил, что Скрипалей якобы отравили "русские агенты" с помощью яда "Новичок". И хотя никаких доказательств этой версии так и не было представлено, британские власти выслали из страны русских дипломатов и посоветовали европейским партнёрам последовать их примеру.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



29
Источник
Похожие новости
01 мая 2021, 07:30
"Неправильное испытание": В США обсуждают неудавшийся запуск "Калибра"
01 мая 2021, 03:50
Ограничения от России вызвали лишь одну реакцию у докладчика ПАСЕ
01 мая 2021, 05:40
На Украине поблагодарили фашистов за "победу и жизнь"
01 мая 2021, 01:05
Захарова по пунктам ответила на браваду спикера Европарламента
01 мая 2021, 13:00
Чего боится разведка США: опубликован доклад о русских, которых ничего не берёт
01 мая 2021, 09:20
Блинкен расстроился из-за санкций и выдвинул требования к России: "Должна соблюдать"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 апреля 2021, 07:50
Угрозы Байдена в России встретили хохотом: "Мы вам верим, но… "
25 апреля 2021, 08:25
Одно письмо сняло все вопросы по Врбетице: Торговец оружием покаялся - NYT
27 апреля 2021, 13:35
Киев выдал себя на переговорах с ОБСЕ: Так с кем воюете?
28 апреля 2021, 20:45
"Смертельный удар по России" готовят наши же власти: "Поражает цинизм чиновника…"
26 апреля 2021, 13:45
Обещание Путина Байдену спасло Украину от войны - СМИ
25 апреля 2021, 02:55
Атаковать Крымский мост: Военный эксперт просчитал "попрошаек" из Киева
30 апреля 2021, 04:55
Что задумала Британия на Украине: Военный эксперт раскрыл планы НАТО
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.