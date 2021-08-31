Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Россия сдастся без боя": Болгарские читатели разоблачили "глупос...
Пентагон молчит 20 лет: В "таране" Boeing 11 сентября обнаружены несты...
Байден сделал "подарок Кремлю". Жители США в недоумении: "Причём ...
"Зеленскому даже некуда будет возвращаться": Политолог о роковой ошибк...
Главная / Политика

Лавров одной едкой фразой описал киевские власти

31 августа 2021, 16:55  •  189 • Политика
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/ via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Министр отметил: от таких политиков можно ждать, что угодно
Уже несколько лет мировое сообщество следит за ситуацией в украинском государстве. Кризис так и не преодолен, действующие власти теряют рейтинги, народ недоволен. Глава нашего МИД Сергей Лавров в свойственной ему манере одной меткой фразой охарактеризовал действия нынешних верховодцев Незалежной.
Руководитель главного российского внешнеполитического ведомства не стал деликатничать и прямо объявил, что каждые киевские власти "тупиковее" предыдущих.
"Там в принципе каждый режим становится все тупиковее и тупиковее", – констатировал шеф российской дипломатии.
Лавров добавил, что даже не знает, что еще можно ожидать от руководителей Незалежной. В своем текущем состоянии администрация государства может осуществить любую выходку.
Ранее министр иностранных дел язвительно прошелся по очередной инициативе украинского лидера Владимира Зеленского.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





189
Источник
Похожие новости
31 августа 2021, 05:00
Байден сделал "подарок Кремлю". Жители США в недоумении: "Причём тут вообще украинцы?"
31 августа 2021, 01:20
Россия отказалась поддержать резолюцию СБ ООН по Афганистану: Постпред назвал причины
31 августа 2021, 01:20
Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану без голосов двух стран
31 августа 2021, 09:35
На Украине опасаются последствий от закрытия границы с Россией
31 августа 2021, 09:35
Россия трепещет от страха перед Польшей и Украиной - СМИ
31 августа 2021, 11:25
Вся сила русских в 62 пунктах: Опубликован секретный доклад ЦРУ о России
Новости партнеров
 
Выбор дня
31 августа 2021, 05:00
Байден сделал "подарок Кремлю". Жители США в недоумении: "Причём тут в...
31 августа 2021, 07:45
Через границу Украины прорвался неизвестный военный БПЛА: ПВО сбить его не смогла
31 августа 2021, 01:20
Россия отказалась поддержать резолюцию СБ ООН по Афганистану: Постпред назвал причины
31 августа 2021, 03:10
«МВ»: Киев подписал приговор молдавскому Днестру
31 августа 2021, 01:20
Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану без голосов двух стран
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 августа 2021, 06:15
Политолог: Зеленский хочет убрать немцев и французов из соглашений по Донбассу
24 августа 2021, 19:00
Украинские военные вышли на улицы Москвы. Но их никто не остановил
26 августа 2021, 13:10
Поставили ультиматум: кто заставил украинцев отказаться от эвакуации из Афганистана на самолетах РФ
28 августа 2021, 18:20
Убивали не террористы: Очевидцы бойни в Кабуле рассказали о скрытом в США факте
28 августа 2021, 23:50
Пентагон молчит 20 лет: В "таране" Boeing 11 сентября обнаружены нестыковки
27 августа 2021, 23:05
Просто и гениально: Американский эксперт назвал удивительную особенность ракеты "Циркон"
24 августа 2021, 18:05
Британского режиссёра Терри Гиллиама в Одессе избили до полусмерти
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.