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Лавров одной едкой фразой описал киевские власти
31 августа 2021, 16:55 • 189 • Политика
Министр отметил: от таких политиков можно ждать, что угодно
Уже несколько лет мировое сообщество следит за ситуацией в украинском государстве. Кризис так и не преодолен, действующие власти теряют рейтинги, народ недоволен. Глава нашего МИД Сергей Лавров в свойственной ему манере одной меткой фразой охарактеризовал действия нынешних верховодцев Незалежной.
Руководитель главного российского внешнеполитического ведомства не стал деликатничать и прямо объявил, что каждые киевские власти "тупиковее" предыдущих.
"Там в принципе каждый режим становится все тупиковее и тупиковее", – констатировал шеф российской дипломатии.
Лавров добавил, что даже не знает, что еще можно ожидать от руководителей Незалежной. В своем текущем состоянии администрация государства может осуществить любую выходку.
Ранее министр иностранных дел язвительно прошелся по очередной инициативе украинского лидера Владимира Зеленского.
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