Лавров одной едкой фразой описал киевские власти

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/ via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

Министр отметил: от таких политиков можно ждать, что угодно

Уже несколько лет мировое сообщество следит за ситуацией в украинском государстве. Кризис так и не преодолен, действующие власти теряют рейтинги, народ недоволен. Глава нашего МИД Сергей Лавров в свойственной ему манере одной меткой фразой охарактеризовал действия нынешних верховодцев Незалежной.



Руководитель главного российского внешнеполитического ведомства не стал деликатничать и прямо объявил, что каждые киевские власти "тупиковее" предыдущих.

"Там в принципе каждый режим становится все тупиковее и тупиковее", – констатировал шеф российской дипломатии.

Лавров добавил, что даже не знает, что еще можно ожидать от руководителей Незалежной. В своем текущем состоянии администрация государства может осуществить любую выходку.

Ранее министр иностранных дел язвительно прошелся по очередной инициативе украинского лидера Владимира Зеленского.