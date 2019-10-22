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Лавров объявил о прекращении военной операции Турции в Сирии

22 октября 2019, 23:09  •  36 • Политика

СОЧИ, 22 октября. /ТАСС/. Российская военная полиция и сирийские войска начнут совместное патрулирование района, прилегающего к зоне турецкой операции "Источник мира". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Стороны приняли меморандум, предусматривающий остановку турецкой операции "Источник мира" в Сирии и отвод курдских сил на 30 км от сирийско-турецкой границы.

"Начиная с 12:00 23 октября, на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы", - сказал он.

Лавров добавил, что они будут обеспечивать согласованный с Турцией отвод курдских сил на 30 км от сирийско-турецкой границы, который должен быть осуществлен в течение 150 часов, начиная с полудня 23 октября.

Глава МИД России сообщил, что операция турецкой армии "Источник мира" на северо-востоке Сирии прекращается, дальнейшее развитие событий зависит от того, насколько успешно удастся осуществить отвод курдских военизированных формирований. 

"Операция прекращается, все будет зависеть от того, насколько будут выполняться договоренности, в том числе по отводу вооружений и отводу сил и средств курдских подразделений", - подчеркнул Лавров.

Необходимость контроля Дамаска над границей

Разрешение курдского вопроса в Сирии невозможно без восстановления контроля Дамаска над границей с Турцией. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Мы давно говорили и подчеркивали, что решение проблемы, связанной с курдами, с их чаяниями, их устремлениями невозможно без восстановления контроля Сирийской Арабской Республики и законного правительства Сирии над всей протяженностью границы. В этом направлении сделан важный очень и качественный шаг", - сказал глава МИД РФ.

Лавров указал, что меморандум также закрепляет территориальную целостность и суверенитет Сирии, препятствует реализации сепаратистских планов в отношении ее территории. "Те действия, которые будут предприниматься, те обязательства, которые были взяты в рамках этого меморандума, обеспечивают прекращение кровопролития, прекращение операции, которая вызывает столь противоречивую реакцию в мире и выход сирийских пограничников на границу", - добавил он.

"Любые сепаратистские игры на территории Сирии были категорически отвергнуты, и я уверен, что реализация этого меморандума сильно повредит этим планам. И в итоге мы будем добиваться их сведения на нет", - сказал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства указал на ситуацию на Восточном берегу Евфрата, где на неподконтрольных сирийскому правительству территориях Соединенные Штаты и возглавляемые ими коалиция активнейшим образом обустраивала быт. "Создавали условия для электроснабжения, водоснабжения, социальных услуг, здравоохранительных услуг, и, в общем-то, особо не скрывали, что хотят там создать квази-государство", - добавил российский министр.

"Нет" распространению "заразы"

Говоря о риске бегства боевиков из тюрем на севере Сирии, Лавров отметил, что он существует, и распространения этой "заразы" по региону нельзя допустить.

Он подчеркнул, что эти тюрьмы находятся вне зоны, на которую распространяется действие принятого во вторник российско-турецкого меморандума.

"Но проблема есть, мы об этом не раз говорили. Призываем тех, кто эти тюрьмы содержит и тех, кто их создавал, включая внешних покровителей этих лиц, осознать свою ответственность за то, чтобы эта зараза не распространялась по всему региону. Такой риск существует", - подчеркнул министр иностранных дел РФ.

Позиция США

Лавров также заявил, что Россия не оглядывалась на позицию США при достижении договоренностей с Турцией по северо-востоку Сирии.

"Мы особо не озираемся на США и их позицию, - сказал он, отвечая на вопрос о том, какой реакции Москва ожидает от США после подписания меморандума с Турцией. - Во-первых, эта позиция достаточно изменчивая и противоречивая. Во-вторых, коалиция, которой США руководят, находится на территории Сирии незаконно", - сказал он.

Глава МИД РФ выразил надежду, что у некоторых членов американской коалиции появляется понимание, что они находятся в Сирии незаконно. "Надеемся, что эти ростки будут пробиваться", - добавил он.

О Конституционном комитете

По словам Лаврова, Москва и Анкара подтвердили приверженность астанинскому формату по сирийскому урегулированию, стороны продолжат содействовать запуску Конституционного комитета Сирии.

"[Сохраняется] твердая приверженность астанинскому формату, политическому урегулированию и в этих целях мы будем активно поддерживать Конституционный комитет, который начинает свою деятельность со следующей недели и создание которого стало возможным благодаря активной совместной деятельности России, Турции и Ирана - гарантов астанинского процесса", - сказал Лавров.

О переговорах

Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи длились больше шести часов. На них обсуждалась, в частности, операция "Источник мира", начатая Турцией на севере Сирии 9 октября с целью создания буферной зоны, призванной стать защитным поясом для турецкой границы. США и Турция 17 октября достигли соглашения о приостановке операции на 120 часов, чтобы позволить поддерживаемым американцами курдским формированиям покинуть создаваемую Анкарой 30-километровую пограничную зону безопасности.

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