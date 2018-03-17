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Лавров объяснил, зачем в Британии отравили Скрипаля
17 марта 2018, 01:39 • 26 • Политика
Глава МИД России уверен, что инцидент в Солсбери призван отвлечь британцев от Brexit.
Мотивом для отравления британского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля, скорее всего, было отвлечь внимание британцев от провалов на переговорах по выходу Великобритании из Европейского союза. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он напомнил, что популярность правящей партии Великобритании стремительно летит вниз из-за того, что правительство не способно договориться с Брюсселем о выгодных условиях выхода из ЕС. Поэтому наиболее вероятным мотивом отравления никому не нужного перебежчика было устроить шоу и отвлечь британцев от текущих проблем, считает Лавров.
Он добавил, что дополнительным мотивом, вероятно, послужило желание Лондона, чтобы о нем не забывали, и хоть в чем-то быть первым. В результате власти Британии решили самоутвердиться за счет русофобии.
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