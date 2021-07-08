Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Перешли все границы!" Кравчук заявил о беде Украины. И русские не вин...
Стратегические ракетоносцы ВКС России подняли по тревоге
В Раде объяснили схему Запада для украинцев: "Расколоть… и уничтожить"
Каннский фестиваль начался с оскорблений Путина
Главная / Политика

Лавров объяснил свое вхождение в федеральный список «Единой России»

08 июля 2021, 10:05  •  89 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров объяснил свое появление в списке «Единой России», который партия подала в Центризберком в преддверии выборов в Государственную думу.
«Я получил предложение вместе с другими членами [первой в федеральном списке] «пятерки», оно было сделано президентом Владимиром Путиным. Это честь для меня. Тем более мы тесно сотрудничаем с «Единой Россией», — сказал Лавров, выступая 8 июля в Дальневосточном федеральном университете с лекцией на тему «Международная деятельность России для развития российских регионов».
Министр также подчеркнул, что и без того тесно связан с «Единой Россией» в своей работе, так как партия, являясь ведущей в стране, играет главную роль в ратификации международных договоров.
По его словам, «Единая Россия» наглядно продемонстрировала защиту интересов РФ в международных делах.
В первую пятерку списка партии, поданного в ЦИК 6 июля, также вошли министр обороны Сергей Шойгу, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель «Общероссийского народного фронта» Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.
17 июня Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.
19 июня съезд «Единой России» утвердил списки кандидатов партии на выборах в Госдуму. За выдвижение федерального списка отдали голоса 649 делегатов, против проголосовали четверо. По одномандатным округам утвердили всех кандидатов большинством голосов.
21 июня президент России Владимир Путин заявил о необходимости провести грядущую избирательную кампанию в стране так, чтобы ни у кого не возникало сомнений в ее легитимности.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






89
Источник
Похожие новости
08 июля 2021, 05:30
"Пробивает дно": Украинцы по-своему оценили провокации в Чёрном море
08 июля 2021, 01:50
План провалился: Появилась новая версия о причине ухода США из Афганистана
08 июля 2021, 05:30
Из Украины делали военную державу: Американцы догадались, почему план провалился
08 июля 2021, 00:00
Белоруссия начала играть с Евросоюзом в ту же игру, что и Турция - Сатановский
08 июля 2021, 01:50
Чешский "диссидент" унизил Defender: Военный эксперт даже не удивился
08 июля 2021, 00:00
Зеленский готовит Байдену сюрприз? Эксперт по Украине назвал главную загадку переговоров
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 июля 2021, 14:45
В Крыму приготовились к массовому исходу жителей с Украины
07 июля 2021, 02:56
"Сможем отвоевать": Представитель Киева раскрыл самоуверенный план ВСУ по Донбассу
03 июля 2021, 15:30
На уничтожение Крымского моста - $40 млн: Defense рассекретил разработку
03 июля 2021, 19:10
Захарова обнародовала самоубийственную для Запада историю. НАТО и ЕС смолчали
03 июля 2021, 22:50
Британка взяла посла Украины на слабо в прямом эфире
02 июля 2021, 01:00
В Киеве сделали вывод после прямой линии с Путиным: Украине осталось недолго
01 июля 2021, 17:40
"Ми з тобою не один народ": Зеленского поставили в тупик одной фотографией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.