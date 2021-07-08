Лавров объяснил свое вхождение в федеральный список «Единой России»

Глава МИД России Сергей Лавров объяснил свое появление в списке «Единой России», который партия подала в Центризберком в преддверии выборов в Государственную думу.

«Я получил предложение вместе с другими членами [первой в федеральном списке] «пятерки», оно было сделано президентом Владимиром Путиным. Это честь для меня. Тем более мы тесно сотрудничаем с «Единой Россией», — сказал Лавров, выступая 8 июля в Дальневосточном федеральном университете с лекцией на тему «Международная деятельность России для развития российских регионов».

Министр также подчеркнул, что и без того тесно связан с «Единой Россией» в своей работе, так как партия, являясь ведущей в стране, играет главную роль в ратификации международных договоров.

По его словам, «Единая Россия» наглядно продемонстрировала защиту интересов РФ в международных делах.

В первую пятерку списка партии, поданного в ЦИК 6 июля, также вошли министр обороны Сергей Шойгу, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель «Общероссийского народного фронта» Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

17 июня Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.

19 июня съезд «Единой России» утвердил списки кандидатов партии на выборах в Госдуму. За выдвижение федерального списка отдали голоса 649 делегатов, против проголосовали четверо. По одномандатным округам утвердили всех кандидатов большинством голосов.

21 июня президент России Владимир Путин заявил о необходимости провести грядущую избирательную кампанию в стране так, чтобы ни у кого не возникало сомнений в ее легитимности.