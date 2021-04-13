Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Потявкала и хватит – США оттаскивают украинскую Моську от Донбасса
В России съязвили над замешательством представителя США в ОБСЕ: "Мир на кра...
Россия отказала Украине
"Тю! Видали мы ту войну в гробу!": Донбасс выбрал Россию - переворот у...
Главная / Политика

Лавров объяснил стремление России к дедолларизации: "Мы видим большие перспективы"

13 апреля 2021, 00:20  •  101 • Политика
Министр иностранных дел Сергей Лавров объяснил стремление России к дедолларизации. Он назвал причины, почему отказ от американской валюты приведёт к выигрышу не только нашу страну, но и её партнёров. "Мы видим большие перспективы", - произнёс глава МИД.
Лавров напомнил, что Вашингтон упорно не желает отказываться от политики глобального доминирования США. Он назвал этот принятый в начале 90-х курс порочным и контрпродуктивным. Тем более что набирает силу процесс формирования более справедливого и устойчивого многополярного миропорядка.
В интервью иранскому агентству IRNA глава МИД России отметил, что Запад продолжает масштабно давить на те государства, внешняя и внутренняя политика которых независима и направлена на национальные интересы. В результате США подключают множество инструментов: и санкции, и визовые ограничения, и кампании дезинформации, и прямое силовое вмешательство.
"Что касается политики санкций, проводимой Вашингтоном, наша позиция остаётся неизменной: мы продолжим отвергать любые односторонние ограничения", - произнёс Сергей Лавров.
Он отметил, что нужно прилагать больше усилий, чтобы снизить риск, связанный с западными санкциями. В числе прочего, следует предпринять постепенные шаги по продвижению к дедолларизации национальных экономик. Это коснётся также перехода к платежам в национальной и альтернативной валюте, прекращения использования международных платёжных систем, находящихся под контролем Запада.
"Россия в этом направлении активно работает. Мы видим большие перспективы сотрудничества в этой сфере со всеми заинтересованными международными партнёрами", - добавил Лавров.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



101
Источник
Похожие новости
12 апреля 2021, 20:40
Пётр Толстой ответил на пять острых вопросов от русских людей. "Кратко, но по существу"
12 апреля 2021, 22:30
Посидел из-за Навального, побегал с Зеленским. Журналист CNN рассказал о поездке в Донбасс
12 апреля 2021, 22:30
Свой - чужой: Наталья Поклонская ответила на вопросы русских о Крыме и Боге
12 апреля 2021, 22:30
CNN присоединил к России декоммунизированный Днепропетровск
12 апреля 2021, 22:30
Путин назвал главные угрозы в инфосфере для России и мира
13 апреля 2021, 00:20
"Легко морализировать за тысячи миль от берегов Америки": США предупредили о потерях из-за Киева
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 апреля 2021, 22:30
Посидел из-за Навального, побегал с Зеленским. Журналист CNN рассказал о поездке в До...
12 апреля 2021, 22:30
Свой - чужой: Наталья Поклонская ответила на вопросы русских о Крыме и Боге
12 апреля 2021, 22:30
Путин назвал главные угрозы в инфосфере для России и мира
13 апреля 2021, 00:20
"Легко морализировать за тысячи миль от берегов Америки": США предупредили ...
13 апреля 2021, 00:20
"Спутник V" стал доступен 40% населения Земли: Индия ускоренно одобрила вак...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 апреля 2021, 05:55
Под вой и улюлюканье с королевы красоты сорвали корону: Пострадали причёска и самолюбие
08 апреля 2021, 04:50
Неудачная вылазка украинских солдат раскрыла планы ВСУ по захвату Горловки
08 апреля 2021, 17:40
Меркель выдвинула русским невыполнимое требование
10 апреля 2021, 19:10
Британцы предостерегли Запад: "Нам стоит помнить, что Путин сказал с самого начала"
09 апреля 2021, 18:25
Военные Украины отказались силой возвращать Донбасс
06 апреля 2021, 08:50
"В спортлото написали?": Русские не стали церемониться в ответ на "требование" США "отчитаться"
12 апреля 2021, 13:20
Россия отказала Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.