Лавров объяснил стремление России к дедолларизации: "Мы видим большие перспективы"

Министр иностранных дел Сергей Лавров объяснил стремление России к дедолларизации. Он назвал причины, почему отказ от американской валюты приведёт к выигрышу не только нашу страну, но и её партнёров. "Мы видим большие перспективы", - произнёс глава МИД.

Лавров напомнил, что Вашингтон упорно не желает отказываться от политики глобального доминирования США. Он назвал этот принятый в начале 90-х курс порочным и контрпродуктивным. Тем более что набирает силу процесс формирования более справедливого и устойчивого многополярного миропорядка.

В интервью иранскому агентству IRNA глава МИД России отметил, что Запад продолжает масштабно давить на те государства, внешняя и внутренняя политика которых независима и направлена на национальные интересы. В результате США подключают множество инструментов: и санкции, и визовые ограничения, и кампании дезинформации, и прямое силовое вмешательство.

"Что касается политики санкций, проводимой Вашингтоном, наша позиция остаётся неизменной: мы продолжим отвергать любые односторонние ограничения", - произнёс Сергей Лавров.

Он отметил, что нужно прилагать больше усилий, чтобы снизить риск, связанный с западными санкциями. В числе прочего, следует предпринять постепенные шаги по продвижению к дедолларизации национальных экономик. Это коснётся также перехода к платежам в национальной и альтернативной валюте, прекращения использования международных платёжных систем, находящихся под контролем Запада.

"Россия в этом направлении активно работает. Мы видим большие перспективы сотрудничества в этой сфере со всеми заинтересованными международными партнёрами", - добавил Лавров.